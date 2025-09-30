ज्ञान के सच्चे अधिकारी जनक

याज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा दूर-दूर तक फैली हुई थी। बड़े-बड़े राजा और संत-महात्मा उपदेश ग्रहण करने के लिए उनके पास आया करते थे।महाराज जनक भी उनका उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम में आते थे।

याज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा दूर-दूर तक फैली हुई थी। बड़े-बड़े राजा और संत-महात्मा उपदेश ग्रहण करने के लिए उनके पास आया करते थे। वे बिना किसी भेदभाव के सबको उपदेश देते थे। महाराज जनक भी उनका उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम में आते थे।

याज्ञवल्क्य राजा जनक का बहुत आदर करते थे। वे जब तक सभा में नहीं पहुंच जाते, याज्ञवल्क्य उपदेश आरंभ नहीं करते थे। उपदेश देते समय भी वे जनक की ही ओर देखा करते थे।

जनक के प्रति याज्ञवल्क्य के अधिक झुकाव को देखकर ऋषियों-मुनियों के मन में विकार पैदा हो गया। वे मन-ही-मन सोचने लगे, ‘याज्ञवल्क्य महान ज्ञानी हैं। वेदों-उपनिषदों पर उपदेश देते हैं, फिर भी छोटे-बड़े का भेद करते हैं। जब तक जनक नहीं आ जाते, वे उपदेश आरंभ नहीं करते। वे जनक का आदर भी हम सबसे अधिक करते हैं। जनक के राजा होने के कारण याज्ञवल्क्य ऐसा भेद रखते हैं।’

ऋषि-मुनि अपने मन में सोचते अवश्य थे, पर वे प्रकट रूप में याज्ञवल्क्य से कुछ कहते नहीं थे। फिर भी याज्ञवल्क्य से उनके मन का विकार छिपा नहीं रह सका। याज्ञवल्क्य महान योगी थे। अंतर्दृष्टा भी थे। वे योग की शक्ति से मन के भीतर का सारा हाल जान जाते थे।

याज्ञवल्क्य को जब ऋषि-मुनियों के मन की बात मालूम हुई, तो उन्होंने उनके भ्रम को दूर करने का निश्चय किया। उस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक नाटक रचा।

उपदेश सभा में ऋषि-मुनि बैठे थे। जनक भी अपने आसन पर विराजमान थे। याज्ञवल्क्य का उपदेश चल रहा था। सहसा कुछ लोग दौड़ते हुए आए और ऋषियों-मुनियों को पुकारकर बोले, ‘ऋषियों-मुनियों, तुम्हारी कुटियों में आग लगी हुई है। तुम्हारा सारा सामान आग में जल रहा है।’

आग लगने की खबर सुनते ही समस्त ऋषि-मुनि उपदेश सुनना छोड़कर भाग खड़े हुए। वे सब दौड़कर अपनी कुटियों में गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, क्योंकि वह तो याज्ञवल्क्य की योग-शक्ति का नाटक था। ऋषि-मुनि पुनः उपदेश सभा में आकर बैठे और उपदेश सुनने लगे।

उधर जनक के राजभवन से भी दौड़ता हुआ एक दूत पहुंचा और उसने जनक को पुकारकर कहा, ‘महाराज, राजभवन में आग लगी हुई है।’ पर जनक अविचलित भाव से उपदेश सुनते रहे।

कुछ ही क्षण बीत पाए थे कि एक और दूत वहां पहुंचा। उसने भी जनक से वही बात कही।’ फिर भी जनक के मुखमंडल पर आकुलता की छाया तक नहीं दिखाई दी। याज्ञवल्क्य ने उनकी ओर देखते हुए कहा, ‘महाराज, आपके राजभवन में आग लगी हुई। आग की लपटों में बहुत से लोग जलकर मर गए हैं। फिर भी आप यहां बैठकर मेरा उपदेश सुन रहे हैं!’

जनक ने संयत भाव से उत्तर दिया, ‘महर्षि, राजभवन और कुटुंब सबको तो एक-न-एक दिन नष्ट होना ही है। फिर नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए चिंता क्यों? आप अपना उपदेश बंद न करें।’

याज्ञवल्क्य ने ऋषियों-मुनियों की ओर देखते हुए कहा, ‘आप अपनी कुटियों में आग लगने की खबर सुनते ही उपदेश सुनना छोड़कर भाग खड़े हुए थे, पर राजभवन में आग लगने की खबर सुनकर भी जनक अविचलित रूप से अपने स्थान पर बैठे रहे। कुटुंबियों के जलकर मरने की खबर सुनकर भी उनकी दृढ़ता ज्यों-की-त्यों बनी रही। मैंने जब उन्हें जाने के लिए कहा, तो उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, उसे आप लोगों ने सुना ही है। मैं जनक का आदर इसीलिए करता हूं, वे ज्ञान के वास्तविक अधिकारी हैं।’