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जयपुर में गोपीनाथ जी का अनोखा मंदिर, जहां भगवान की धड़कन से चलती है कलाई में बंधी घड़ी

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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जयपुर के अनोखे गोपीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण की कलाई पर घड़ी बंधी रहती है। भक्तों की मान्यता है कि भगवान की धड़कन से ही घड़ी चलती है। घड़ी वाले भगवान की यह अनूठी परंपरा, इतिहास और शेखावत समाज की आस्था की पूरी कहानी जानिए।

जयपुर में गोपीनाथ जी का अनोखा मंदिर, जहां भगवान की धड़कन से चलती है कलाई में बंधी घड़ी

जयपुर की पुरानी बस्ती के तंग गलियों में स्थित गोपीनाथ जी का मंदिर श्रद्धा और आश्चर्य का अनुपम संगम है। यहां भगवान कृष्ण गोपीनाथ रूप में कलाई पर घड़ी पहने हुए विराजमान हैं। यह मंदिर करीब 150 साल पुराना है और पूरे देश में अनोखा माना जाता है। भक्त यहां घड़ी वाले भगवान के दर्शन करने आते हैं और उनकी अनूठी परंपरा देखकर विस्मित रह जाते हैं।

अंग्रेज अधिकारी और घड़ी की अनोखी कहानी

ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अधिकारी ने सुना कि गोपीनाथ जी की मूर्ति सजीव है और उनमें जीवन का स्पंदन है। उस समय नब्ज से चलने वाली घड़ियां प्रचलित थीं। अधिकारी ने परीक्षण के लिए अपनी घड़ी भगवान की कलाई पर बांध दी। आश्चर्य की बात यह थी कि घड़ी बंद होने के बजाय लगातार चलने लगी। इस घटना के बाद गोपीनाथ जी की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। तब से आज तक भगवान की कलाई पर घड़ी बंधी रहती है।

शेखावत समाज की अटूट आस्था

गोपीनाथ जी शेखावत राजपूतों के कुल देवता माने जाते हैं। इस समाज के साथ-साथ देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि मनोकामना पूरी होने पर वे भगवान को महंगी घड़ियां भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। पिछले कई दशकों से भगवान की कलाई पर निरंतर घड़ी बंधी हुई है। समय-समय पर शृंगार के साथ घड़ियां बदली भी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य देशों से भी भक्त विशेष रूप से इन 'घड़ी वाले कान्हा' के दर्शन के लिए जयपुर आते हैं।

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मंदिर की पूजा पद्धति और विशेषता

इस मंदिर की पूजा पद्धति भी अनोखी है। सदियों से बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार ही यहां पुजारी की सेवा कर रहा है। वर्तमान में भी उसी परिवार की नई पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। भक्त यहां घड़ी के साथ-साथ पारंपरिक शृंगार भी चढ़ाते हैं। हालांकि, अब पुरानी नब्ज वाली घड़ियां कम हो गई हैं, लेकिन भक्त डिजिटल और एनालॉग घड़ियां भी चढ़ाते हैं। मंदिर में आने वाले हर भक्त की पहली नजर भगवान की कलाई पर बंधी घड़ी पर ही पड़ती है।

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आस्था का जीवंत प्रतीक

गोपीनाथ जी का मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक है। यहां की परंपरा हमें याद दिलाती है कि भक्ति और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती है। भगवान की कलाई पर बंधी घड़ी समय की धड़कन नहीं, बल्कि भक्तों की अटूट श्रद्धा की धड़कन है।

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भक्ति में तर्क की जरूरत नहीं

जयपुर आने वाले हर पर्यटक और श्रद्धालु के लिए गोपीनाथ जी का यह मंदिर एक अनोखा अनुभव लेकर आता है, जहां भगवान भी समय के साथ चलते नजर आते हैं। यहां की अनोखी परंपरा हमें याद दिलाती है कि भक्ति में तर्क की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चा विश्वास काफी है। जो भक्त यहां आते हैं, वे एक नई आस्था और शांति लेकर लौटते हैं।

Navaneet Rathaur

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Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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