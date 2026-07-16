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जगन्नाथ रथ यात्रा में किनके लिए बनता है अधरपाना, मटके फोड़कर फेंकते है इसे, भूत प्रेतों से है संबंध

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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jagannath puri rath yatra 2026 secrets: जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 का 16 जुलाई  से शुरू होगी। इसके बाद 26 जुलाई को अधर पाना होगा। क्या है यह परंपरा और इसे क्यों किया जाता है?

जगन्नाथ रथ यात्रा में किनके लिए बनता है अधरपाना, मटके फोड़कर फेंकते है इसे, भूत प्रेतों से है संबंध

jagannath puri rath yatra 2026 secret: जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस रथ यात्रा में शामिल होता है वो बैकुंठ धाम को जाता है। इस दौरान सभी देवता गण भी शामिल होते हैं और नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत आदि भी जो मुक्ति मार्ग चाहते हैं, इस रथयात्रा में शामिल होती हैं। ऐसे में प्रकृति के इस संतुलन के लिए रथ यात्रा में एक दिन अधर पाना होता है। अधर पाना का अर्थ है होंठ और पाना का अर्थ का पेय पदार्थ। इस दिन एक खास तरह का प्रसाद बनाया जाता है। इस साल 26 जुलाई को अधर पाना होगा। यह क्या और कैसे बना है और भगवान इसका भोग कैसे लगाते हैं, इसके बारे में जानें

किसके लिए होता है प्रसाद

आपको बता दें कि कहा जाता है कि इंसान की तरह अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत भी इस यात्रा में शामिल होने आते हैं, तो एक दिन उनके लिए खास तौर पर उनके लिए प्रसाद बनता है, जिसका जगन्नाथ जी को भोग लगाकर उनके लिए उसे जमीन पर फेंका जाता है, ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद को खाकर ये शक्तियां तृप्त होती हैं और मुक्ति पाती हैं। भगवान के इस एक दिन के दर्शन के लिए वे भी पूरे साल इंतजार करती हैं।

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क्या है परंपरा अधर पाना की?

अधर पाना एक मीठा पेय पदार्थ होता है। इसको सफेद चीजों, पनीर, दूध, चीनी और मसालों से बनाया जाता है। बड़े -बड़े मटकों में इसे भरा जाता है। इसे आम लोग नहीं खा सकते हैं। ये प्रसाद को मटकों में भरकर रथ यात्रा के दौरान फोड़ दिए जाते हैं। इसके लिए तीन बड़े मटके होते हैं, इन्हें लाठिया कहा जाता है, इसमें पाना भरा जाता है और भगवान के होठों से छुआकर इसे जानूझकर रथ पर ही तोड़ दिया जाता है। इससे यह प्रसाद नीचे गिर जाता है और नकारात्मक शक्तियां जो जगन्नाथ के दर्शन के लिए आई हैं वो इस प्रसाद को ग्रहण करने से त़प्त होती हैं।

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जगन्नाथ रथ यात्रा में किस दिन क्या?

जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 का 16 जुलाई से शुरू होगी। इसके बाद 20 जुलाई को हेरा पंचमी मनाई जाएगी और फिर 24 जुलाई को बहुदा यात्रा यानी वापसी यात्रा होगी। इसके बाद 25 जुलाई को सुना बेशा और 26 जुलाई को अधर पाना होगा, जिसके बारे में ऊपर बताया है। इसके बाद 27 जुलाई को नीलाद्रि बीजे है।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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