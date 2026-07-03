Jagannath Rath Yatra 2026: क्यों निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जानें इतिहास और महत्व

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। इस यात्रा से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं, अनोखी परंपराएं और ऐतिहासिक तथ्य हैं।

Jagannath Rath Yatra 2026: भारत में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष महत्व है। यह यात्रा ओडिशा के पुरी में निकलती है। यह विश्व प्रसिद्ध यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होती है। प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा कुल 9 दिनों तक मनाई जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्रीजगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा नौवें दिन 'बहुड़ा यात्रा' (वापसी यात्रा) के साथ संपन्न होती है। लाखों श्रद्धालु भगवान के रथों की रस्सियां खींचते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच पहुंचकर उन्हें दर्शन देते हैं। इस साल रथ यात्रा 16 जुलाई, गुरुवार से शुरू होगी। यह उत्सव 24 जुलाई को बहुदा (वापसी) यात्रा के साथ संपन्न होगा

9 दिवसीय महापर्व में कब क्या होता है प्रथम दिन: तीनों देव (भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा) विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर, गुंडीचा मंदिर जाते हैं।

अगले 7 दिन: देवता गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं और भक्तों को दर्शन देते है।

नौंवा दिन: इसे 'बहुड़ा यात्रा' कहा जाता है, जिसमें सभी देवता अपने मुख्य मंदिर (श्री मंदिर) लौट आते हैं।

क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुंडिचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर जाते हैं। वे वहां कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और इसके बाद बहुदा यात्रा के माध्यम से वापस श्रीमंदिर लौटते हैं। इसी यात्रा को जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है।

एक अन्य मान्यता यह भी है कि भगवान जगन्नाथ अपने उन भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं, जिन्हें किसी कारणवश मंदिर में प्रवेश का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए इस यात्रा को भगवान और भक्त के मिलन का पर्व भी कहा जाता है।

भगवान जगन्नाथ कौन हैं? भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का स्वरूप माना जाता है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। पुरी का श्रीजगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के चार प्रमुख धामों में शामिल है। यहां स्थापित तीनों काष्ठ प्रतिमाएं अपनी अनूठी बनावट और आध्यात्मिक महत्व के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।

क्या है रथ यात्रा का इतिहास? इतिहासकारों के अनुसार, वर्तमान श्रीजगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने शुरू कराया था। हालांकि रथ यात्रा की परंपरा इससे भी पहले की मानी जाती है। कई प्राचीन ग्रंथों में भी भगवान जगन्नाथ के नगर भ्रमण का उल्लेख मिलता है। समय के साथ यह परंपरा विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल हो गई। आज केवल पुरी ही नहीं, बल्कि भारत के अनेक राज्यों और विदेशों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है।

हर साल नए रथ क्यों बनाए जाते हैं? जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है कि भगवान के तीनों रथ हर वर्ष नए बनाए जाते हैं। रथ निर्माण की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन होती है। इसके लिए फासी, धौरा, आसन और सिमिली जैसी विशेष लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। परंपरागत महाराणा कारीगर पीढ़ियों से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। रथ निर्माण के दौरान तय धार्मिक नियमों और शास्त्रीय परंपराओं का विशेष रूप से पालन किया जाता है।

तीनों रथों का क्या है महत्व? भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष कहलाता है। यह तीनों में सबसे बड़ा रथ होता है और इसमें 16 पहिए लगाए जाते हैं।

भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज कहलाता है। इसमें 14 पहिए होते हैं।

माता सुभद्रा का रथ दर्पदलन या देवदलन कहलाता है। इसमें 12 पहिए लगाए जाते हैं।

तीनों रथों का आकार, रंग, ध्वज और सजावट अलग-अलग होती है। इन्हें बनाने में लगभग दो महीने का समय लगता है।

रथ यात्रा से पहले होते हैं कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान रथ यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान का स्नान पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन 108 पवित्र कलशों के जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद भगवान हाथी वेश धारण करते हैं।

स्नान के बाद मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी कारण लगभग 15 दिनों तक उनके दर्शन बंद रहते हैं। इस अवधि को अनवसरा कहा जाता है।

अनवसरा समाप्त होने के बाद नवयौवन दर्शन होते हैं। इसके बाद रथ यात्रा वाले दिन पहंडी परंपरा के तहत भगवान को झूमते हुए गर्भगृह से रथ तक लाया जाता है। यह दृश्य लाखों श्रद्धालुओं के लिए सबसे भावुक क्षणों में से एक माना जाता है।

छेरा पहंरा की परंपरा क्या है? रथ यात्रा का सबसे अनोखा अनुष्ठान छेरा पहंरा है। इसमें पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से भगवान के तीनों रथों की सफाई करते हैं। इसके बाद वे सुगंधित जल का छिड़काव भी करते हैं।

यह परंपरा बताती है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता। सभी उनके सेवक हैं। यही संदेश जगन्नाथ संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है।

गुंडिचा मंदिर का महत्व श्रीमंदिर से लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान यहां लगभग एक सप्ताह तक विराजमान रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गुंडिचा मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं।

इसके बाद बहुदा यात्रा के माध्यम से भगवान वापस श्रीमंदिर लौटते हैं। वापसी के बाद भगवान का प्रसिद्ध सुना बेश होता है, जिसमें उन्हें स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। अंत में नीलाद्रि बीजे अनुष्ठान के साथ भगवान पुनः मंदिर में प्रवेश करते हैं।

रथ की रस्सी खींचना क्यों माना जाता है शुभ? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इसी कारण लाखों लोग घंटों इंतजार कर रथ खींचने का अवसर पाने की कोशिश करते हैं।

जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद क्यों है खास? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसे ‘अभड़ा’ भी कहा जाता है। मंदिर की विशाल रसोई में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है।

नवकलेवर की परंपरा क्या है? जगन्नाथ परंपरा में नवकलेवर का विशेष महत्व है। यह हर साल नहीं होता। जब आषाढ़ मास अधिकमास के साथ आता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई काष्ठ प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। अत्यंत गोपनीय धार्मिक विधियों के बीच पुरानी प्रतिमाओं का संस्कार किया जाता है। इसे जगन्नाथ परंपरा का सबसे पवित्र अनुष्ठान माना जाता है।