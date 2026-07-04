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फेंगशुई टिप्स: जेड स्टोन रिंग से मिलेंगे कई फायदे, जानिए पहनने का सही तरीका

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Jade Stone Ring Benefits: फेंगशुई के अनुसार जेड स्टोन रिंग कई फायदे देती हैं। हालांकि इसे सही तरीके से पहना जाए तभी ये असरदार होता है। 

फेंगशुई टिप्स: जेड स्टोन रिंग से मिलेंगे कई फायदे, जानिए पहनने का सही तरीका

आज लोग अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के स्टोन पहनते हैं या अपने आसपास रखते हैं। इन्हीं में से एक है जेड स्टोन। हरे रंग का दिखने वाला ये खूबसूरत स्टोन फेंगशुई की दुनिया में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे गुडलक और पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखा जाता है। फेंगशुई मान्यता है कि जेड स्टोन पहनने से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है और इससे मन भी शांत रहने लगता है। इस स्टोन को लेकर ये भी मान्यता है कि इसकी मदद से जिंदगी में आगे बढ़ने के कई मौके भी मिलने लगते हैं। हालांकि इसे सही तरीके से ना पहना जाए तो ये गलत असर भी डाल सकता है। जानिए इस रिंग से जुड़े फायदे के बारे में और साथ में जानें कि इसे पहनने का सही तरीका क्या है और ये किन लोगों को सबसे ज्यादा सूट कर सकता है?

जेड स्टोन रिंग के फायदे

1. पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है।

2. मन शांत रहता है।

3. फालतू की चिंता या फिर तनाव कम होता है।

4. ओवरथिंकिंग कम होती है।

5. कॉन्फिडेंस बढ़ता है।

6. बिजनेस और नौकरी में अच्छी ग्रोथ दिलाता है।

7. घर का या फिर आसपास का माहौल पॉजिटिव बनता है।

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इन लोगों को सूट करेगा जेड स्टोन रिंग

1. फेंगशुई और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जेड स्टोन बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बहुत सूट करेगा।

2. जो लोग नए काम की शुरुआत करने वाले हैं या फिर किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये स्टोन फायदेमंद साबित होगा।

3. राशि के हिसाब से बात की जाए तो ये स्टोन कन्या राशि और मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। वहीं तुला और वृषभ राशि के लोग भी इसकी रिंग पहन सकते हैं। हालांकि इस स्टोन को धारण करने से पहले एक बार ज्योतिषी को कुंडली दिखा लेना सही होगा।

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जेड स्टोन रिंग पहनने का सही तरीका

नियम के अनुसार जेड स्टोन को आप चांदी या फिर सोने में जड़वाकर पहन सकते हैं। वहीं इसे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना शुभ माना जाता है। बुधवार या फिर शुक्रवार के दिन इसे धारण करने से ये असरदार होगा। इसे धारण करने से पहले कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध जरूर करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि समय-समय पर इसकी सफाई करते रहें। इससे इसकी चमक भी बनी रहेगी और ये अपना असर दिखाता भी रहेगा।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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