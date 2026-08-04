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Shiv Mahapuran: क्या घर में शिवलिंग रख सकते हैं? क्या महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं?

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन शिव पूजा: सावन में भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब पूजन को लेकर कुछ गलतफहमियां लोगों के दिमाग में घर कर जाती हैं। आइए ऐसे ही सवालों को शिवमहापुराण के जरिए सुलझाएं

Sawan Shivling ghar mein rakh sakte hain
शिवलिंग घर में रख सकते हैं

Shiv Mahapuran fact: महिलाएं और शिवलिंग की पूजा? अगर आप भी इस सवाल को लेकर सोचते हैं तो आज आप इसका सही उत्तर पा लेंगे। कई बार सुनने को मिलता है कि महिलाएं शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती हैं. ऐसा नहीं है। महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। इसका जिक्र शिवमहापुराण में किया गया है। सिर्फ वो महिलाएं शिवलिंग का पूजन नहीं कर सकती हैं, जिस स्त्री के शंकर जी की पूजा का नियम हो और उसके यहां बालक हो जाए तो उसे 10 दिनों तक सूतका ग्रह में शिव का मानसिक पूजन करना चाहिए। 10 दिन पूरे हो जाने के बाद कुल की मर्यादाओं के अनुसार शिवजी की शिवलिंग पूजन करना चाहिए। शिवमहापुराण में लिखा है कि महिलाएं शिवलिंग पूजन कर सकती है, उन्हें शिवपूजाका अधिकार है, इसमें भी प्रमाण हैं। . काशीखण्डमें लिखा गया है कि भगवान की पूजा के सभी अधिकारी हैं। श्रीलक्मीजी पहले प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा से पार्थिव लिंग पूजा करके ही शंकरजी के प्रसाद से सोभाग्यवती हुई थीं। श्रीपावतीजीने तो कठिन तपस्या करके ही शम्भु को पति रूपमें प्राप्त किया था ।

एक स्त्री की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके नाम से ज्योतिर्लिंग स्थापित किया?

इससे जुड़ी एक कहानी भी है। एक घुश्मा नाम की महिला थी, प्रतिदिन शंकर-पूजन करती थी । उसपर भगवान्‌शंकर प्रसन्त हुए और उसे वर मांगनेकी कहा। उसने यही वर मांगा कि मेरे नाम से इसी स्थानपर आप निवास कर और भक्तों का कल्याण करें। भगवान्‌ शिव ने यह स्वीकार किया और घुश्मेश्वर नाम से वहां प्रतिष्ठित हुए । घुश्मेश्वरमहादेवजी दक्षिण में ज्योर्तिलिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं | इसके अतिरिक्त अनसूया, सुमति, सीमन्तिनी, महानन्दा तथा विधवा ब्राह्मणी आदि श्रियोंके द्वारा शिवपूजनकी अनेक कथाएं शिवपुराणमें हैं।

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क्या शिवलिंग को घर में रख सकते हैं?

शिवलिंग को घर में रख सकते हैं, मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर रखें तो रोज नियम से विधिवत पूजा करें। शिवमहापुराण में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहि्ए? आप घर में सोने, चांदी और पारे के शिवलिंग रख सकते हैं और इनकी पूजा भी कर सकते हैं।

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शिवमहापुराण में ब्राह्म जी ने कहा कि घर में सोने, चांदी, मिट्टी या किसी धातु का शिवलिंग रखा जा सकता है और इसकी पूजा भी की जा सकती है। इन सभी का जिक्र शिवमहापुराण में किया गया है, तो आप इसे मान सकते हैं।शिवलिंग की पूजा से जुड़े और भी सवालों के ऐसे ही जवाब आपके लिए हम लाते रहेंगे।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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