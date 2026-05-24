क्या 2026 में तेजी से बदल रही है लोगों की सोच? ग्रहों के गोचर से क्या पड़ेगा प्रभाव
ज्योतिषचार्यों की मानें, तो पिछले 3 सालों में दुनिया की ऊर्जा तेजी से बदली है। लोगों की सोच, लाइफ स्टाइल और मानसिक स्थिति में तेजी से बदलाव आया है। चीजें पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से बदलती महसूस हो रही हैं।
कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। वहीं, ज्योतिषचार्यों की मानें, तो पिछले 3 सालों में दुनिया की ऊर्जा तेजी से बदली है। लोगों की सोच, लाइफ स्टाइल और मानसिक स्थिति में तेजी से बदलाव आया है। चीजें पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से बदलती महसूस हो रही हैं। इतना ही नहीं एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि पुराने समय की ऊर्जा खत्म हो रही है। आने वाले साल में ये और तेजी से बदलेंगी। लेकिन इस बदलाव की वजह क्या है। ज्योतिषियों के मुताबिक इसकी वजह ग्रहों की बदलती चाल भी हो सकती है।
हाल ही में एक अमेरिकी एस्ट्रोलॉजर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले ग्रहों की चाल 2026 में एक नई ऊर्जा परिवर्तन का कारण बन सकती है। ज्योतिष के अनुसार, 2026 के आसपास कुछ बड़े ग्रह अपनी राशियां बदल रहे हैं, जो इस बदलाव की वजह हैं। वो बताती है कि अब तक ग्रह ऐसी राशियों में थे जो पृथ्वी और जल तत्व से जुड़ी हैं। उनके मुताबिक अब बड़े ग्रह अग्नि और वायु तत्व वाली राशियों में प्रवेश कर रहे हैं।
कौन से ग्रह अग्नि और वायु तत्व की राशियों में प्रवेश कर रहे हैं-
-प्लूटो अब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है।
-नेपच्यून मेष राशि में जा रहा है।
- शनि मेष राशि में प्रवेश कर रहा है।
- अरुण, मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है।
ज्योतिष के मुताबिक अग्नि तेजी से चलती है और वायु उससे भी ज्यादा तेज। इसलिए आने वाले समय में लोगों की सोच, फैसले और जीवन की दिशा बहुत जल्दी बदल सकती है।
क्या-क्या पड़ेगा प्रभाव
1. पुरानी सोच और पुराने सिस्टम में बदलाव
इन ग्रहों की परिवर्तन की वजह से लंबे समय से जो चीजें स्थिर या सीमित महसूस हो रही थीं, उनमें बदलाव आने वाला है। लोगों की सोच, काम करने का तरीका और जीवन को देखने का नजरिया बदल रहा है।
2. चेतना और आत्म-जागरूकता पर जोर
ज्योतिष के मुताबिक, ग्रहों के इस बड़े परिवर्तन से आने वाले समय में केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि इंसान की चेतना, मानसिक जागरूकता और खुद को समझने की क्षमता ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। मतलब लोग अपने भीतर के सवालों, भावनाओं और असली पहचान पर ज्यादा ध्यान देंगे।
3. नई ऊर्जा में परिवर्तन
इतना ही नहीं कई लोग अपने जीवन में पुराने पैटर्न- जैसे डर, असुरक्षा की सोच को छोड़कर नए रास्ते चुन सकते हैं। इसलिए यह समय बदलाव से डरने का नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ने का माना जा रहा है।
4. 2027-28 में होंगे ये बदलाव
इस परिवर्तन की वजह से आने वाले समय खासकर 2027-2028 के आसपास, सबसे अहम चीज इंसान की चेतना और मानसिक जागरूकता होगी। इस दौरान लोग अपने पुराने सोचने के तरीके और पुराने व्यक्तित्व को पीछे छोड़ रहे हैं और एक नया रूप या नई पहचान सामने आ रही है।
ज्योतिष के मुताबिक, ग्रहों का ये गोचर दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। इसका परिणाम है कि लोगों को भी मानसिक रूप से अधिक जागरूक और आत्मिक तौर से मजबूत बनने की जरूरत है।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान