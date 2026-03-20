Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Jupiter for Marriage: गुरु की उच्च स्थिति करवाएगी चट मंगनी पट ब्याह, खराब प्लेसमेंट से होंगे ये नुकसान

Mar 20, 2026 02:23 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से विवाह में हो रही देरी के लिए गुरु की स्थिति ही जिम्मेदार होती है। आइए जानते हैं कि आखिर गुरु की स्थिति सही होने पर जिंदगी में किस तरह के पॉजिटिव बदलाव आते हैं?

Jupiter for Marriage: गुरु की उच्च स्थिति करवाएगी चट मंगनी पट ब्याह, खराब प्लेसमेंट से होंगे ये नुकसान

ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं लेकिन गुरु यानी बृहस्पति को शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। बात अगर शादी या फिर रिश्तों की आती है तो कुंडली में इसकी स्थिति का महत्व बढ़ जाता है। अगर किसी शख्स की कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत या फिर एकदम उच्च स्थिति में होती है तो माना जाता है कि शादी के लिए समय सबसे सही है और आगे चलकर शादीशुदा जिंदगी खुशहाल तरीके से आगे बढ़ने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपने भी कई बार इस टर्म को बार-बार ज्योतिष या फिर वैदिक शास्त्र की जानकारी रखने वाले शख्स से जरूर सुनी होगी।

क्या होती है गुरु की उच्च स्थिति?

शास्त्र के हिसाब से अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति काफी अच्छी है और उसकी प्लेसमेंट ऐसी है कि वह एकदम मजबूत स्थिति में बैठा है तो ऐसे शख्स की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलता है। ग्रहों की दशा बदलने के साथ-साथ जब चीजें सही तरीके से अलाइन होती हैं तो ऐसे शख्स को अच्छे लोग और अच्छे रिश्ते मिलने लगते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को हर स्थिति में परिवार का सपोर्ट जरूर मिलता है। वहीं गुरु की स्थिति मजबूत होने की वजह से ऐसे लोगों की जिंदगी में अच्छा-खासा बैलेंस बनता है।

ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर मेहरबान होते हैं गुरु

शादी के लिए गुरु क्यों है जरूरी?

अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर गुरु ग्रह ही शादी या रिश्तों के लिए क्यों जिम्मेदार होता है? तो बता दें कि इस ग्रह को ज्ञान और समझदारी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। साथ ही माना जाता है कि इस ग्रह की अच्छी स्थिति की वजह से लोग जिंदगी में बड़े फैसले ले पाते हैं। इसी वजह से शादी जैसी चीजों के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अहम फैसला बहुत जरूरी होता है और गुरु की मजबूती की वजह से किसी भी शख्स की जिंदगी में ये काम आसानी से हो जाता है।

ये भी पढ़ें:मंगल का आज खास गोचर, गुरु के साथ बन रही है युति, इससे किन राशियों पर असर

शादी में देरी की वजह गुरु?

1. अब आप ये आसानी से समझ पा रहे होंगे कि शादी के लिए गुरु की स्थिति कितनी मायने रखती है। तो ऐसे में क्या गुरु की स्थिति खराब होने पर शादी ही नहीं होगी? ये सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ऐसी स्थिति में या तो शादी में देरी होती है या फिर रिश्ते में दिक्कत आ सकती है।

2. आपने देखा होगा कि कई बार अच्छे से अच्छा रिश्ता आता है लेकिन बात वैसी नहीं बन पाती है जैसा हम सोचते हैं। तो अगली बार से आपको किस्मत को कोसने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी उपाय बताए जाते हैं।

3. ज्योतिष को कुंडली दिखाकर इस ग्रह की स्थिति को काफी हद तक मजबूत किया जा सकता है तो ऐसे में ये समस्या धीरे-धीरे खत्म होने लगती है और स्थिति ऐसी बनती है कि रिश्ता पलक छपकते कब तय हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि इसके लिए सही ज्योतिष को दिखाना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:गुरु की खराब स्थिति को सही करेगा ये रत्न, इस दिन धारण करने से मिलेगा लाभ

गुरु का हमारी जिंदगी पर असर

बता दें कि गुरु की उच्च स्थिति सिर्फ शादी तक ही सीमित नहीं है। ऐसा होने से शादीशुदा जिंदगी तो अच्छी चलती ही है। बल्कि इसकी वजह से पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा होता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। हालांकि इन चीजों के लिए बाकी ग्रहों की भी स्थिति काफी हद तक मैटर करती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Marriage Astrology Kundali dosh upaay
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने