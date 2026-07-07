क्या शनि साढ़े साती में नीलम पहनना जरूरी है? कब नीलम पहनना शुभ है?
blue sapphire: क्या शनि की साढ़ेसाती में नीलम पहनना चाहिए, क्या ये शुभ माना जाता है। आइए इससे जुड़ी चीजें यहां जानते हैं?
नीलम शनि का रत्न है और शनि की विभिन्न दशाओं में इससे पहनने के लिए कहा जाता है। लेकिन इसको किसी एक्सपर्ट को दिखाकर ही धारण करें, वरना नीलम लाभ की जगह नुकसान भी करा देता हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती चल रही है और शनि अशुभ घर में बैठें हैं और आप नीलम पहन लेते हैं, तो मेंटली परेशानी के अलावा आपको आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है, इसलिए शनि की दशा में सिर्फ नीलम पहनना कोई समझदारी नहीं है। साढ़े साती को केवल नकारात्मक समय मानना सही नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देती है, इसलिए सोच समझकर किसी को अपनी कुंडली को दिखाकर ही नीलम पहनने का फैसला लें।
नीलम कब ना पहनें
शनि मकर तथा कुम्भ राशि का स्वामी है। यदि एक राशि श्रेष्ठ भाव में हो तथा दूसरी अशुभ भाव में होतो नीलम न पहिनें, अपितु यदि शनि की दोनों राशियाँ जन्मकुण्डली में श्रेष्ठ भावों का प्रतिनिधित्व करती हों तो अवश्य नीलम धारण करना चाहिए।
नीलम कब पहनना चाहिए
मेष, वृष, तुला, वृश्चिक लग्न रखने वालों को नीलम पहनना अच्छा रहता है। अगर आपके जन्म कुंडली मेंं शनि चौथे, पांचवें, दसवें या ग्यारहवें भाव में बैठा हो तो भी नीलम पहन सकते हैं। यदि शनि षष्ठेश या अष्टमेश के साथ बैठा हो तो नीलम पहनना श्रेष्ठ रहता है।
क्या शनि की साढ़ेसाती में नीलम पहन सकते हैं
शनि की साढ़ेसाती चल रही हो तो नीलम पहन सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के ग्रह यहां भी देखे जाएंगे, अगर ये शुभ हैं तो किसी भी ग्रह की महादशा में शनि की अन्तर्दशा चल रही हो तो भी नीलम पहन सकते हैं। अगर शनि सूर्य के साथ हो, सूर्य की राशि में हो या सूर्य से दृष्ट हो तब भी आप नीलम पहन सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि मेष राशि पर बैठा हो, तो आपको नीलम पहनना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री, हो अस्त हो या दुर्बल हो और शुभ भावों में बैठा हो तो आप नीलम बेझिझक पहन सकते हैं। जो शनिग्रह प्रधान व्यक्ति हैं, उन्हें नीलम पहनना चाहिए। इसलिए शनि का यह रत्न लाभ देता है तो नुकसान भी देता है. इसलिए इसे पहनने से पहले कई बातों पर अच्छे से सोच समझ लें और किसी योग्य ज्योतिष को दिखाकर भी इसे पहनें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां