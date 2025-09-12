कब है ग्यारस का श्राद्ध और इंदिरा एकादशी व्रत, जानें इस दिन क्या करें और क्या दान करें

Indira ekadashi gyaras shradh: इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को किया जाएगा। अगर ग्यारस का श्राद्ध करते हैं, तो यह 17 सितंबर को होगा। ऐसा कहा जाता है कि कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है।

Indira ekadashi gyaras shradh: इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को किया जाएगा। अगर ग्यारस का श्राद्ध करते हैं, तो यह 17 सितंबर को होगा। अश्विन मास के कृष्णपक्ष में दशमी तिथि से इंदिरा एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। एकादशी पर सुबह स्नान करके उपवास का नियम ग्रहण करें। इस दिन कुतुप काल में पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध करें, उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों का सत्कार करें। इसके बाद भगवान का जागरणकरें और सुबह होने पर द्वादशी के दिन भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणोंको भोजन कराकर भाई-बन्धु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें।

इंदिरा एकादशी पर क्या दान करें अश्विन मास के कृष्णपक्ष की एकादशी पर दान का बहुत महत्व है। इस दिन घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। कोशिश करें कि इस दिन गरीबों को खाना खिलाएं। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। ऐसा करने से पितर तर जाते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। छाता, कपड़े आदि का दान करें।

इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व

इस व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत और श्राद्ध करने से सात पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। इस साल इंदिरा एकादशी पर पुनर्वसु नक्षत्र और परिध योग का संयोग बन रहा है।