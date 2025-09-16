Indira Ekadashi: इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा? जानें शुभ मुहूर्त व विधि

Indira ekadashi Vrat Paran Time 2025: एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना उपयुक्त माना गया है। जानें इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और जानें शुभ मुहूर्त।

Indira ekadashi vrat paran muhurat 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष को एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर, बुधवार को है। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जानें इंदिरा एकादशी व्रत पारण का समय व विधि।

इंदिरा एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी: द्रिक पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12 बजकर 21 मिनट पर प्रारंभ होगी और 17 सितंबर को रात 11 बजकर 39 मिनट पर समाप्त होगी।

इंदिरा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 2025: इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। 18 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 07 मिनट से सुबह 08 बजकर 34 मिनट तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11 बजकर 24 मिनट है।

एकादशी व्रत पारण की विधि: एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा-अर्चना करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त पंजीरी, हलवा या माल पुआ का भोग लगाएं। अब सात्विक भोजन ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करें।