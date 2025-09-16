Indira Ekadashi: 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी पर करें ये उपाय, बढ़ेगा धन-धान्य

Indira Ekadashi 2025, Indira Ekadashi ke Upay: इंदिरा एकादशी का व्रत इस साल 17 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से नारायण की कृपा दृष्टि बनी रहती है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 17 सितंबर को 12:21 ए एम से शुरू होकर रात 11:39 मिनट तक रहेगी। इंदिरा एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय-