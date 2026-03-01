भारत में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण, 3 मार्च की दोपहर से शुरू होगा Chandra Grahan
India me Chandra Grahan 2026 Date Lunar Eclipse Time: 3 मार्च 2026 को आकाश में एक अद्भुत नजारा दिखाई देगा, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा।
India me Chandra Grahan 2026 Date Lunar Eclipse: इस साल का पहला चंद्र ग्रहण सोमवार के दिन लगने जा रहा है। खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3 मार्च 2026 को आकाश में एक अद्भुत नजारा दिखाई देगा, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसका प्रभाव न केवल खगोल विज्ञान बल्कि 12 राशियों पर भी देखने को मिलेगा। भारत में ग्रहण दिखाई देने के कारण इसका धार्मिक सूतक काल भी प्रभावी रहेगा। साल 2026 का यह पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर से शुरू होकर शाम तक चलेगा और हालांकि यह खगोलीय घटना काफी लंबी है। आइए जानते हैं भारत में कब देखा जा सकता है साल का पहला चंद्र ग्रहण और कैसा रहेगा सभी राशियों पर ग्रहण का प्रभाव-
भारत में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण?
भारत में चंद्र ग्रहण तब देखा जा सकेगा जब यह ग्रहण समाप्ति की ओर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, भारत में चंद्रमा का उदय लगभग शाम 6:26 बजे होने के कारण देशवासियों को इसका कुछ ही हिस्सा देखने को मिलेगा। ग्रहण का सबसे प्रभावशाली समय शाम 6:33 से 6:40 बजे के बीच रहेगा जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा और यह दृश्य सबसे अद्भुत होगा।
3 मार्च की दोपहर से शुरू होगा Chandra Grahan
प्रधान पुजारी पंडित गोविंद बल्लभ शर्मा के अनुसार, साल का पहला चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे से शुरू होकर शाम 6:47 बजे तक रहेगा।
चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से होगा शुरू?
चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ऐसे में तीन मार्च को चंद्रग्रहण का सूतक काल सुबह 06:20 बजे से लग जाएगा ,जो सायंकाल ग्रहण के मोक्ष के साथ समाप्त होगा।
12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव
ज्योतिषाचार्य गोविंद बल्लभ शर्मा के अनुसार, चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा। अपनी राशि अनुसार उपाय करने से ग्रहण के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं।
मेष: मानसिक तनाव संभव, भगवान शिव जी की पूजा लाभकारी
वृषभ: आर्थिक लाभ के संकेत, लक्ष्मी पूजा करें
मिथुन: नौकरी में बदलाव की संभावना, गणेश पूजा करें
कर्क: पारिवारिक विवाद हो सकता है, चंद्र मंत्र का जाप करें
सिंह: मान-सम्मान में वृद्धि होगी, सूर्य को जल अर्पित करें
कन्या: स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विष्णु पूजा करें
तुला: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, दुर्गा पूजा करें
वृश्चिक: मानसिक चिंता बढ़ सकती है, हनुमान चालीसा पढ़ें
धनु: करियर में सफलता मिलेगी, गुरु मंत्र का जाप करें
मकर: खर्च बढ़ सकता है, शनिदेव की पूजा करें
कुंभ: नई जिम्मेदारी मिल सकती है, शिव पूजा करें
मीन: सफलता और लाभ के योग बनेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा