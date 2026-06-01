विट्ठला मंदिर: दक्षिण भारत का ये मंदिर है बेहद अद्भुत और अनोखा, पत्थर के खंभों से सुनाई देता है संगीत
India ka Vitthal Mandir, South India Temple : कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित विट्ठल मंदिर, जिसे श्री विजय विट्ठल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हुनर और वास्तुकला का एक खूबसूरत मेल है।
South India Temple Vijaya Vittala Temple, विट्ठला मंदिर: दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बेहद ही अनोखा और खूबसूरत मंदिर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में भी शामिल है। जब हम भारत के पुराने और ऐतिहासिक मंदिरों की बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले आस्था, भव्यता और कारीगरी की तस्वीरें आती हैं। कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित विट्ठल मंदिर, जिसे श्री विजय विट्ठल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भव्यता का जीता-जागता उदाहरण है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हुनर और वास्तुकला का एक ऐसा मेल है, जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। यह मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में पथर के खंबे बनाए गए हैं, जिनसे संगीत सुनाई देता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है, जो लोग इसे देखने के लिए खींचे चले आते हैं।
दक्षिण भारत का ये मंदिर है बेहद अद्भुत और अनोखा, पत्थर के खंभों से सुनाई देता है संगीत
मंदिर के जादुई म्यूजिकल खंभे
विट्ठल मंदिर के मुख्य मंडप में 56 संगीत खंभे लगे हैं, जो की सबसे जादुई और हैरान कर देने वाली चीज है। इन्हें सारेगामा खंभे भी कहते हैं। जब आप इन पत्थर के खंभों को अपनी उंगलियों या किसी लकड़ी की मदद से थपथपाते हैं, तो इनमें से संगीत के सात सुर (सा-रे-गा-मा.. ) सुनाई देते हैं। आज भी यह एक रहस्य है कि उस जमाने के कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह कैसे तराशा कि उनमें से सुर निकलने लगे।
मंदिर का मशहूर “पत्थर का रथ”
आपने 50 रुपये के नए नोट के पीछे एक पत्थर के रथ की तस्वीर देखी होगी। वो रथ कहीं और का नहीं, बल्कि इसी विट्ठल मंदिर के अहाते में खड़ा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल पत्थर को तराश कर पूरा का पूरा रथ ही बना दिया गया हो। रथ के आगे दो हाथी बने हैं, जो ऐसा दिखाते हैं, जैसे वो इस भारी-भरकम रथ को खींच रहे हों। रथ के पहिए आज भी ऐसे लगते हैं जैसे अभी घूम पड़ेंगे। पुराने जमाने में ये पहिए घूमते थे, लेकिन पर्यटकों द्वारा उन्हें नुकसान न पहुंचे, इसलिए बाद में इन्हें फिक्स कर दिया गया।
मंदिर की नक्काशी
पूरा मंदिर परिसर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। दीवारों पर उस दौर के समाज, नाचती हुई अप्सराएं, युद्ध के दृश्य, विदेशी व्यापारी और पौराणिक कहानियों को बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। यहां की दीवारों, छतों और खंभों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि आप घंटों बैठकर बस उन्हें निहार सकते हैं।
मंदिर का अनोखा इतिहास
यह मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। इसके निर्माण में सबसे बड़ा योगदान राजा कृष्णदेव राय का माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के भगवान विट्ठल रूप को समर्पित है।
कब बनाएं विट्ठल मंदिर जाने का प्लान?
अगर आप कभी विट्ठल मंदिर जाने का प्लान बनाएं, तो कोशिश करें कि या तो सुबह जल्दी पहुंचें या फिर शाम के वक्त जाएं। ढलते सूरज की किरणें जब इस मंदिर के सुनहरे पत्थरों पर पड़ती हैं, तो इसका नजारा बेहद खूबसूरत लगता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा