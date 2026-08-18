क्या भारत में 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण दिखेगा, किन देशों में आएगा नजर?
India Chandra Grahan Lunar Eclipse 2026: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण ‘ब्लड मून’ कहलाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल, टाइम व कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब, कैसे और कहां लगने जा रहा है-
चंद्र ग्रहण, India Chandra Grahan Lunar Eclipse 2026: इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जल्द ही लगने जा रहा है। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुक्रवार के दिन लगने जा रहा है। धार्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से चंद्र ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस साल में आंशिक चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना देखी जा सकेगी। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, 28 अगस्त 2026 के दिन इस साल का पहला अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण ‘ब्लड मून’ कहलाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल, टाइम व कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण लगने से 09 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब, कैसे और कहां लगने जा रहा है -
क्या भारत में 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण दिखेगा, किन देशों में आएगा नजर?
क्यों खास है 2026 का पहला चंद्र ग्रहण?
2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह चंद्र ग्रहण सावन के आखिरी दिन लग रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण लगने पर आसमान में चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा।
कैसे लगता है आंशिक चंद्र ग्रहण?
आंशिक चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तब यह घटना होती है। आंशिक चंद्र ग्रहण लगने पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा के एक हिस्से को ही कवर कर पाती है।
कितने बजे से शुरू होगा चंद्र ग्रहण?
इस साल का आखिरी ग्रहण सुबह में 08 बजकर 04 मिनट से शुरू होकर रात 11 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। सुबह में 9:43 मिनट पर चंद्र ग्रहण अपने चरम पर होगा।
क्या भारत में 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण दिखेगा?
जवाब है नहीं, भारत में इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा।
क्या 2026 के आखिरी चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा?
ज्योतिष विद्या के अनुसार, चंद्र ग्रहण लगने के लगभग 09 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जो ग्रहण के समाप्त होने तक रहता है। साल के अंतिम चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत देश में मान्य नहीं होगा।
सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए?
- सूतक काल के दौरान पूजा-पाठ नहीं करनी चाहिए।
- इस दौरान न ही भगवान को स्पर्श करना चाहिए।
- सूतक काल में वृद्ध और बीमार लोगों को छोड़ कर भोजन आदि करने से बचें।
- नुकीली वस्तु के प्रयोग से बचना चाहिए।
कहां-कहां दिखेगा 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण?
इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा