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सूर्य की तरह चमकता है इन राशियों का भाग्य, गुरु की रहती है विशेष कृपा

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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ज्योतिषशास्त्र में गुरु ग्रह को सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। गुरु को ज्ञान, धन, सम्मान, विवाह, संतान और भाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों पर गुरु की कृपा बनी रहती है, उनके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर लगातार मिलते रहते हैं।

सूर्य की तरह चमकता है इन राशियों का भाग्य, गुरु की रहती है विशेष कृपा

ज्योतिषशास्त्र में गुरु ग्रह को सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। गुरु को ज्ञान, धन, सम्मान, विवाह, संतान और भाग्य का कारक ग्रह कहा जाता है। मान्यता है कि जिन लोगों पर गुरु की कृपा बनी रहती है, उनके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर लगातार मिलते रहते हैं। ऐसे लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन पर गुरु ग्रह का प्रभाव विशेष रूप से शुभ माना जाता है।

आइए जानते हैं किन राशियों पर रहती है गुरु की विशेष कृपा

धनु राशि- धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु ग्रह हैं। यही वजह है कि इस राशि के लोगों पर गुरु का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। धनु राशि के जातक आमतौर पर सकारात्मक सोच रखने वाले और मेहनती होते हैं। इन्हें शिक्षा, करियर और सामाजिक जीवन में अच्छे अवसर मिलते हैं। कई बार कठिन समय आने पर भी भाग्य इनका साथ दे देता है। गुरु की कृपा से इनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे मजबूत होती है।

मीन राशि- मीन राशि का स्वामित्व भी गुरु ग्रह के पास है। इस राशि के लोग संवेदनशील और समझदार माने जाते हैं। इन्हें दूसरों की मदद करना पसंद होता है। गुरु का शुभ प्रभाव मिलने पर मीन राशि के लोगों को करियर में तरक्की और सम्मान प्राप्त हो सकता है। कई बार इन्हें अचानक लाभ के अवसर भी मिलते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों को ये धैर्य और समझदारी से संभाल लेते हैं।

कर्क राशि- कर्क राशि के लोगों के लिए भी गुरु ग्रह शुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। जब गुरु की कृपा बनी रहती है तो इन्हें परिवार, नौकरी और कारोबार में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इन लोगों को समाज में मान-सम्मान भी मिलता है। कर्क राशि के जातक अपनी मेहनत और लगन के दम पर सफलता हासिल करते हैं। गुरु का सकारात्मक प्रभाव इनके भाग्य को मजबूत करने में मदद करता है।

सिंह राशि- सिंह राशि के लोग आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता वाले माने जाते हैं। गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव मिलने पर इनके व्यक्तित्व में और निखार आता है। करियर में नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आर्थिक मामलों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कई बार इनकी मेहनत का फल उम्मीद से बेहतर मिलता है।

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वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी गुरु ग्रह लाभकारी माने जाते हैं। गुरु की कृपा से इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में प्रगति के योग बनते हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। ये लोग अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं।

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गुरु की कृपा से बढ़ती है सफलता की संभावना

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मेहनत, सही निर्णय और सकारात्मक सोच के साथ गुरु की कृपा मिले तो सफलता की राह और आसान हो सकती है। यही कारण है कि गुरु को शुभता, ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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