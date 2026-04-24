Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इन 3 राशियों के जातकों को जीवन में कभी नहीं होती धन की कमी, मां लक्ष्मी रहती हैं मेहरबान

Apr 24, 2026 04:41 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ज्योतिषशास्त्र में 12 राशियों का वर्णन है। हर राशि का अपना स्वभाव होता है। कुछ राशि वाले धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं तो कुछ राशि वाले थोड़ा सा कमजोर माने जाते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शुक्र के मजबूत होने पर व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है।

इन 3 राशियों के जातकों को जीवन में कभी नहीं होती धन की कमी, मां लक्ष्मी रहती हैं मेहरबान

ज्योतिषशास्त्र में 12 राशियों का वर्णन है। हर राशि का अपना स्वभाव होता है। कुछ राशि वाले धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं तो कुछ राशि वाले थोड़ा सा कमजोर माने जाते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार शुक्र के मजबूत होने पर व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं, ऐश्वर्य, कला और वैवाहिक सुख का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। शुक्र के शुभ होने का मतलब है कि व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा है।

आइए जानते हैं, किन राशियों पर रहती है मां लक्ष्मी की विशेष कृपा-

वृषभ राशि- ज्योतिषशास्त्र के अनुसार वृषभ राशि वालों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। इस राशि के जातकों को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। वृषभ राशि के जातक स्वभाव से शांत भी होते हैं। ये लोग बैलेंस बनाकर चलना जानते हैं। इस राशि के जातक लोगों को आसानी से प्रभावित भी कर लेते हैं। ये लोग रिश्तों को निभाना भी अच्छे से जानते हैं और दूसरों का ख्याल भी रखते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और जीवन में सुख-सुविधाएं जुटाने की क्षमता भी अच्छी होती है।

ये भी पढ़ें:मई 2026 में बदलेगी ग्रहों की चाल: मंगल-शुक्र समेत 4 बड़े गोचर, इन राशियों को लाभ

सिंह राशि- ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सिंह राशि के जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। सिंह राशि के लोग आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। किसी भी काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। ये लोग मेहनत से पीछे नहीं हटते और अपने दम पर अपनी पहचान बनाते हैं। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की कृपा से इन्हें करियर और धन दोनों में अच्छे मौके मिलते हैं। नियमित रूप से मां लक्ष्मी की पूजा करने से इनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सकती है।

ये भी पढ़ें:30 अप्रैल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध देव करेंगे कृपा की बरसात

तुला राशि- तुला राशि के जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। तुला राशि के जातक संतुलित सोच और समझदारी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग हर स्थिति को अच्छे से संभाल लेते हैं और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, जो इन्हें करियर और बिजनेस में फायदा दिलाती है। ये लोग जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं।

ये भी पढ़ें:कुंभ, मीन, मेष वाले शनिवार को करें ये उपाय, शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव होगा कम

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Maa Laxmi Upay Lucky Zodiac Signs Astrology अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने