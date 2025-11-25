सद् विचार से संवारिए अपना जीवन

संक्षेप: शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य अधिक आवश्यक है। मन स्वस्थ रहा, तो शरीर भी अवश्य स्वस्थ रहेगा। मन पवित्र रहा, विचार शुद्ध रहे, तो सभी प्रकार की आधि और व्याधि से मुक्त रहोगे। फिर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहेगा।

मनुष्य अपने विचारों और कृतियों से स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि वह अपने भाग्य का स्वामी है। उदात्त विचारों से मन उन्नत और हृदय विशाल होता है। असद् विचार से मन उत्तेजित होता है तथा भावनाएं दूषित और स्थूल होती हैं।

रीर मन का ही प्रतिरूप है। अगोचर सूक्ष्म मन का यह गोचर स्थूल रूप है। दांत में, पेट में या कान में कहीं जरा-सा कष्ट हुआ कि फौरन मन उससे प्रभावित होता है। वह ठीक से सोच नहीं पाता। चिंतित, क्षुब्ध और अशांत हो जाता है।

जब मन उद्विग्न हो जाता है, तब शरीर भी ठीक से काम नहीं कर पाता। शरीर को क्लेशित करने वाली पीड़ाएं ‘व्याधि’ कहलाती हैं तथा मन को क्लेशित करने वाली वासनाओं को ‘आधि’ नाम से अभिहित किया जाता है।

जिनमें विचार और वाणी का नियमन करने की जरा-सी भी शक्ति है, उनका चेहरा शांत, गंभीर, सुंदर और आकर्षक रहेगा। उनकी वाणी मधुर होगी। उनकी आंखें उज्ज्वल और कांतियुक्त होंगी।

प्रत्येक भाव अपने भाग्य का स्वामी प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना अथवा प्रत्येक शब्द शरीर के कोषों में प्रबल स्पंदन पैदा करता है और उसका संस्कार गहरा पड़ता है।

विपरीत विचार जगाने की पद्धति आप जान लो, तो आपका जीवन सुखी, समाधानपूर्ण, शांत और शक्तियुक्त होगा। प्रेम का विचार तुरंत द्वेष के विचार को निष्फल बना देता है। साहस और वीरता का विचार भयग्रस्त विचारों पर तत्काल रामबाण औषध का काम करता है।

मनुष्य विचार का बीज बोता है और कृति-रूपी फल पाता है। कृति-रूपी बीज बोता है और अभ्यास-रूपी फल पाता है। अभ्यास-रूपी बीज बोता है और चारित्र्य-रूपी फल पाता है। चारित्र्य-रूपी बीज बोता है और भाग्य-रूपी फल पाता है।

मनुष्य अपने विचारों और कृतियों से स्वयं अपना भाग्य का निर्माण करता है। वह अपना भाग्य बदल सकता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि वह अपने भाग्य का स्वामी है। सद् विचारों और प्रबल पुरुषार्थ से वह अपने भाग्य का स्वामी बन सकता है।

आप चाहें, तो ज्ञानी या योगी बन सकते हैं। आप अपना भाग्य बना सकते हैं। आप स्वेच्छा से अपना कर्म चाहे जैसा कर सकते हैं। विचार-शक्ति का उपयोग कीजिए। सम्यक् विचार करें, उदात्त विचार करें। आपको केवल विचार करना है, केवल कृति करनी है। सम्यक् विचार, सम्यक् आकांक्षा और सम्यक् कृति से आप योगी बन सकते हैं, चाहें तो लखपति बन सकते हैं।

विचार का अनुगामी शरीर जब मन अमुक एक विचार की ओर मुड़ता है और उसी में रमता है, तब उसमें से एक निश्चित स्पंदन निर्माण होता है। जब यह स्पंदन पुनः पुनः होने लगता है, तो उसकी आदत-सी पड़ जाती है, फिर अपने-आप चलने लगता है। तब शरीर उसका अनुगामी बनता है और उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। यदि हम विचारों पर एकाग्रता साध लें, तो हमारी दृष्टि स्थिर हो जाती है।

चित्त कोरा कागज नहीं प्रत्येक मनुष्य अपने संस्कारों के साथ जन्म लेता है। चित्त ‘कोरा कागज’ नहीं है। उस पर विगत जन्म के विचार और कृतियों के संस्कार अंकित रहते हैं। संस्कार अत्यंत बलवान होते हैं। सत्संस्कार मनुष्य की अमूल्य संपत्ति है। भले ही मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ गया हो, फिर भी ये संस्कार उसे अवांछित और विकृत दुष्प्रभावों से बचाते हैं। उसकी उन्नति और विकास में सहायक होते हैं।

कोई भी सुअवसर हाथ से जाने न दो। सभी अवसरों का सदुपयोग करो। प्रत्येक अवसर आपके उत्थान और विकास के लिए आता है। भगवान ने आपको यह अवसर इसीलिए दिया है कि आप अपनी करुणा और प्रेमभाव बढ़ा सको। अपना चित्त शुद्ध कर सको। घृणा मिटा सको। द्वेष और ईर्ष्या को हटा सको। यदि आप भीरू हो, तो कभी-कभी भगवान आपके आगे ऐसी परिस्थिति रख देंगे, जहां आपको साहस दिखाना पड़े और अपने प्राणों को खतरे में डाल कर अपनी सूझ का परिचय देना पड़े। जितनी भी विश्व-विभूतियां हैं, वे अपने जीवन में प्राप्त प्रत्येक अवसर का सदुपयोग करके ही महान हुए। भगवान सुयोग देकर मनुष्य को आकार दिया करता है, उसके मन को तराशता है।

परिस्थितियों का दास नहीं मनुष्य याद रखो, आपकी दुर्बलता के पीछे बड़ी शक्ति है, क्योंकि आप सदा विपत्ति से बचने के लिए सजग रहते हो। निर्धनता के अपने गुण हैं। निर्धनता से नम्रता, शक्ति, धैर्य, सहिष्णुता आदि गुण बढ़ते हैं। विलास से आलस्य, अहंकार, दौर्बल्य, निष्क्रियता तथा नाना प्रकार की बुरी आदतें पड़ती हैं, इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति देख कर दुख मत करो। अपने मन से अपना ही विश्व और अपना ही वातावरण रचो। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल अवस्थाओं में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, वह वास्तव में बड़ा बलशाली है। उसे कोई हिला नहीं सकता।