राहु का यह रत्न पहनते हैं तो इसके साथ शनि और गुरु के रत्न का कॉम्बिनेशन ना पहनें, किन्हें नहीं पहनना चाहिए गोमेद
Rahu gemstone: शनि और गुरु के रत्न का कॉम्बिनेशन राहु के रत्न के साथ नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा किनलोगों को भी राहु का रत्न नहीं पहनना चाहिए।
राहु से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए राहु का रत्न है गोमेद। इसके साथ दूसरे रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ज्योतिष के पास गए और उसने हमें एक रत्न बता दिया। इसके बाद हम किसी और ज्योतिष के पास गए और उसने हमें एक रत्न बता दिया। अब बिना यह जानें कि हमने पहले कौन सा रत्न पहना हुआ है, हमने दोनों रत्न पहन लिए, लेकिन रत्नशास्त्र में कुछ ऐसे रत्नों के कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना है। कहा जाता है कि अगर हम ऐसे रत्न पहन लेते हैं तो हमें लाभ होने की जगह नुकसान ही होता है। आइए जानते हैं कि राहु के इस रत्न के साथ कौन सा ऐसा रत्न है, जिसे हमें नहीं पहनना चाहिए। आइए जानें कि राहु के रत्न गोमेद के साथ और किन रत्नों को नहीं पहनना चाहिए।
किन रत्नों के साथ गोमेद नहीं पहनना चाहिए?
अगर आपने पुखराज की रिंग पहन रखी है तो उसी हाथ में पुखराज के साथ हीरा, पन्ना, नीलम और गोमेद नहीं पहनान चाहिए। दरअसल पुखराज गुरु का रत्म है, इसके साथ शनि, राहु का रत्न ना ही पहनना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने गोमेद की रिंग धारण की हुई है तो आपको माणिक्य, मूंगा, मोती, पुखराज नहीं पहनना चाहिए। इनको एक साथ पहनना वर्जित है।
किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए गोमेद
रत्न शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि राहु आकी कुंडली में छठे, आठवें या बारहवें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। यहां होने से आपको लाइफ में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी रत्न ज्योतिषी से बात करके आपको गोमेद रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। इससे आप लाइफ में कई प्रकार की परेशानियों से बच जाते हैं। कहाजाता है कि ऐसे लोगों को भी गोमेद नहीं पहनना चाहिए जिनकी कुंडली में राहु ग्रह नीच या फिर अशुभ स्थिति में हो।
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य बैठें हो तो भी कहा जाता है कि गोमेद रत्न नहीं पहनना चाहिए। इससे आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है।गोमेद रत्न के बारे में अगर राशियों के अनुसार बात करें तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के लोगों को भूलकर भी गोमेद रत्न नहीं पहनना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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