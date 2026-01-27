Hindustan Hindi News
If you want to name your baby boy after Lord Hanuman here is a list of names
हनुमान जी के नाम पर रखना चाहते हैं बेबी बॉय नाम, तो ये रही लिस्ट

हनुमान जी के नाम पर रखना चाहते हैं बेबी बॉय नाम, तो ये रही लिस्ट

संक्षेप:

Jan 27, 2026
जब भी घर में बेटे का जन्म होता है, तो सबसे पहले परिवार वाले उसका नाम रखने के बारे में सोचते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जैसा बच्चे का नाम होता है, वैसा ही उसका आचरण होता है। इसी के चलते हर कोई ये चाहता है कि बच्चे का नाम हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। बहुत से लोग भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। ऐसे में अगर आप बजरंगबली यानी हनुमान जी के नाम पर अपने बेटे का नाम रख सकते हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे नाम लेकर आए हैं, जिनका संबंध हनुमान जी के नाम से संबंधित है।

भगवान हनुमान के नाम पर बेबी बॉय के नाम

अभ्यंत
अभ्यंत एक ऐसा नाम है जो भगवान हनुमान के नाम से प्रभावित है और इसका अर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति जो निडर हो, साहसी हो, बहादुर हो और किसी भी कठिनाई का आसानी से सामना कर सके।

तेजस
इस नाम का अर्थ होता है उज्जवल, प्रकाशमान, और तेज से भरा हुआ। इसलिए आप अपने बेटे का नाम भी तेजस रख सकते हैं।

अंजनेया
हनुमान जी को अजनेया नाम से भी जाना जाता था, इसलिए यह नाम आपके बेटे के लिए अच्छा विकल्प रहेगा। यह नाम हनुमान जी के अपने मां के साथ गहन संबंध का भी प्रतीक है।

बलवंत
बलवंत नाम शक्तिशाली और मजबूती का प्रतीक है, यह नाम भी आपके बेटे पर बहुत अच्छा लगेगा।

धीरा
धीरा नाम का अर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति जो विषम परिस्थियों में भी अपनी बहादुरी ना खोए और अपने मन को हमेशा शांत रखे।

हनु
हनु नाम का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, जिसे चुनौतियों का सामना करना अच्छे से आता हो।

कपि
भगवान हनुमान को कपि नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम बंदर का पर्यायवाची भी है। इस नाम का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में बहुत अधिक लचीलापन हो।

महावीर
महावीर नाम का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो साहसी और निडर हो और उसमें वीरता के गुण भी समाहित हो।

मारुति
भगवान हनुमान को मारुति नाम से भी संबोधित किया जाता है, इस नाम का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें दिव्य शक्तियां हो और उसका स्वभाव दृढ़ प्रवृति का है।

निर्वाय
निर्वाय एक बहुत अच्छा नाम है, जिसका अर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो।

वज्रांग
ऐसी मान्यता है कि हनुमानजी का शरीर वज्र के समान कठोर था, इसलिए उन्हें वज्रांग कहा जाता है। ऐसे में आप अपने बेटे का नाम भी वज्रांग रख सकते हैं।

प्रवी
प्रवी एक बहुत प्यारा नाम है, जिसका अर्थ होता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक हो।

उर्जित
इस नाम का अर्थ होता है ऊर्जा से भरपूर। यदि आप अपने बेटे का नाम उर्जित रखेंगी तो इससे बेहतर विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता।

चिरंजीवी या धनंजय
इसके अलावा चिरंजीवी या धनंजय में से कोई एक नाम चुन सकते हैं। चिरंजीवी नाम का मतलब होता है अमर और कभी ना मरने वाला जो सीधा हनुमान जी को संदर्भित करता है। वहीं धनंजय नाम का अर्थ होता है ध्यानपूर्ण मनोदशा।

इराज
हनुमान जी के भक्त अपने बेटे का नाम इराज भी रख सकते हैं। हनुमान जी पवन देवता के पुत्र हैं इसलिए उन्‍हें इराज कहते हैं। इराज नाम का अर्थ होता है पवन जनित यानि पवन से पैदा हुआ। इसके अलावा हुनमान जी का जितेंद्रिय नाम है और इस नाम का मीनिंग होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
