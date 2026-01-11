कोई चीज पसंद हो, पर भाग्य में नहीं, तो कैसे मिलेगी? जानिए प्रेमानंद महाराज ने क्या बताया

संक्षेप: एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि महाराज जी कोई चीज पसंद हो, लेकिन भाग्य में नहीं है। तो वो कैसे मिलेगी, क्या भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूं? चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज का जवाब। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल भाग्य को बदला जा सकता है। वो चीज मिल जाएगी।

वृंदावन के फेमस संत प्रेमानंद महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। दर्शन के अलावा लोग उनसे सवाल पूछते हैं। ऐसे में एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से पूछा कि महाराज जी कोई चीज पसंद हो, लेकिन भाग्य में नहीं है। तो वो कैसे मिलेगी, क्या भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूं? चलिए जानते हैं प्रेमानंद महाराज का जवाब। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल भाग्य को बदला जा सकता है। वो चीज मिल जाएगी।

एकादशी व्रत रखें

वो कहते हैं कि इसके लिए भगवान का भजन करें और तप करें। महाराज जी कहते हैं कि ना ज्यादा सही, तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने की 2 एकादशी पर व्रत रखने से भाग्य को बदला जा सकता है। वो कहते हैं कि तप करो। तप से क्या नहीं बदला जा सकता है। इससे जो चाहे वो सब प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है, वही मिलेगा इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा।

नए भाग्य का निर्माण करें

वो कहते हैं कि हम नए प्रारब्ध की रचना करें। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए हैं। हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए हैं। इसका निर्माण भजन और तपस्या से होता है। महाराज जी कहते हैं कि अभी आप व्रत और उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं।

ना करें ये काम

उन्होंने कहा कि तप और भजन से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। आप जो सांसारिक सुख चाहते हैं, वो तो भजन के ब्याज के रूप में मिल जाएगी। हमारी बात मान लो, इसके लिए खूब भजन करो। सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हां, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता-बहनों के प्रति गंदी दृष्टि ना करो। वो कहते हैं कि जिस दिन नाम जप से तुम्हारे पापों का नष्ट हुआ, उस दिन से आनंद के दिन शुरू हो जाएंगे।