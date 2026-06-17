क्या हथेली में कोई रेखा टूटी हुई है, या जिगजैग वाली है, जानें क्या है इसका मतलब?
Hastrekha palmistry: क्या आपके हाथ में रेखा टूटी हुई है, क्या आपके हाथ में रखा जिगजैग वाली है, जानें ऐसी रेखाओं का हाथ में होना आपके बारे में क्या बताता है।
आपके हाथों की लकीरे आपके बारे में काफी कुछ बता देती हैं। आपका जीवन कैसा होगा, इसमें क्या मुश्किले आएंगी, यह सब आपको हस्तरेखा के जरिए पता चल सकता है। आज हम यहां किसी खास रेखा के बारे में बात ना करके, सभी रेखाओं के बारे में मिलीजुली बात करेंगे। इन छोटी-छोटी चीजों से काफी कुछ जड़ा है, इसलिए अगर आपके हाथ में भी ये चीजें हैं तो आप यहां देख सकते हैं।
कोई रेखा टूटी हुई तो क्या होता है?
अगर आपके हाथ की कोई रेखा अपने अंतिम सिरे पर जाकर कई मागों में बंट रही हो समझ लें कि उस रेखा का फल उल्टा मिलता है। अगर किसी रेखा में से कोई नई रेखा निकल कर ऊपर की ओर बढ़ती हो तो उस रेखा के फल में वृद्धि होती है। अगर कोई रेखा में से कोई रेखा निकल कर नीचे की ओर झुक रही हो, तो समझ लें कि इसका विपरीत फल मिलता है। अगर आपके हाथ की प्रणय रेखा में से कोई रेखा निकल कर ऊपर की ओर जा रही है तो ऐसा कहा जाता है कि इससे अच्छा पति मिलता है। अगर आपके हाथ में कोई टूटी हुई रेखा है और इसके साथ साथ सहायक रेखा चलती हुई दिखाई दे तो इसका बुरा फल कम से कम होता है।
जिगजैग वाली रेखा होती है अशुभ
यदि विवाह रेखा अगर कई जिगजैग करके है तो लवलाइफ में आपको दिक्कतों का सामना होता है। इसी तरह अगर आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा जिगजैग करके है तो व्यक्ति के मस्तिष्क में दिक्कत होती है। अगर कोई रेखा बहुत अधिक छोटी है और साफ तरह से दिखाई नहीं दे रही है तो इसका कोई असर ना के बराबर होता है। अगर आपके हाथ में किसी रेखा पर कोई शुभ चिन्ह जैसे कमल, त्रिभुज आदिप बन रहा है तो ये शुभ नहीं है। आपके हाथ में एक रेखा आगे जा रही है और वो टूट रही है, तो इसका भी शुभ फल आपको कम ही मिलता है। अगर आपके हाथों में रेखा पर कोई तिल या बिंदु हो तो इससे उस रेखा से संबंधित काम में आपको नुकसान होता है।
काली, कमजोर और मुड़ी हुई रेखा नहीं होनी चाहिए
रेखाएं स्पष्ट सुन्दर लालिमा लिए हुए और साफ-सुथरी होनी चाहिए। साथ ही ये रेखाएं टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए । हथेली पर काली रेखाएं पाया जाना निराशा और कमजोरी को जाहिर करता है। काली, मुड़ी हुई या कमजोर रेखाएं भविष्य में आने वाली बाधाओं को दर्शाती हैं। मुड़ी हुई या कमजोर रेखाएं भविष्य में आने वाली बाधाओ की सूचक कही जाती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां