क्या आप भी रख रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत तो दशमी के दिन क्या करना चाहिए?
Nirjala ekadashi vrat:निर्जला एकादशी व्रत सबसे बड़ी एकादशी व्रत है। अगर आपने एक व्रत कर लिया तो समझों आपने सभी एकादशी व्रत कर लिए। निर्जला एकादशी के लिए दशमी से आपको क्या करना चाहिए
Nirjala ekadashi vrat:निर्जला एकादशी व्रत सबसे बड़ी एकादशी व्रत है। यह एक व्रत है जो आपको सभी 26 एकादशियों का फल दिला देता है। दरअसल जब पांड़व एकादशी व्रत रखते थे, तो भीम को भूख के कारण एकादशी व्रत रखने में समस्या आती थी। ऐसे में महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत के हाके नें बताया । इस व्रत को रख लिया तो सभी एकादशी का व्रत का फल मिल जाता है। आपको बता दें अगर आप निर्जला एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको दशमी से व्रत के नियम तो मानने ही होंगे, साथ ही कुछ तैयारी भी करनी होंगी। यहां हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे।
निर्जला एकादशी व्रत के दशमी के नियम और तैयारियां?
अगर आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप निर्जला और फलाहारी दोनों तरह से व्रत कर सकते हैं। इस व्रत के नियम आपको पता होने चाहिए। इस व्रत चावल समेत कुछ चीजों का खाना निषेध है। इस साल एकादशी 25 जून को है। इसलिए दशमी से ही इस व्रत के नियमों को मानना चाहिए। निर्जला एकादशी के लिए एक दिन पहले 24 जून को आपको खाने से लेकर सभी नियम जैसे मसूर दाल , बैंगन, मसूर की दाल और दही नहीं खाते हैं। इसके अलावा प्याज और लहसुन भी इस दिन से नहीं खाना चाहिए। इसलिए दशमी तिथि की रात से ही नियम मानें।
इसके अलावा तैयारियों में आप एक दिन पहले सिर धो लें, क्योंकि एकादशी के दिन सिर नहीं धोया जाता है। इसलिए एक दिन पहले सिर धो लेंगे, तो साफ सुथरा रहेगा। इसके साथ ही तुलसी के पत्ते आप पहले से ही तोड़कर रख लें। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। दरअसल श्रीहरि बिना तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए उनके भोग में तुलसी के पत्ते डालें।
इस दिन दान करना उत्तम
पहले हाथ में जल लेकर आप व्रत व्रत का संकल्प लें। इस दिन देवी- देविताओं को चावल का ना भोग लगाते हैं और ना ही घर में कोई खाता है। इस व्रत में कथा जरूर सुनी जाती है। शाम के समय आप कथा सुन सकते हैं। व्रत के दिन अनाज छोड़कर कुछ ना कुछ दान जरूर करें। आप फल दान कर सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा लगाएं। शाम को आप श्रीहरि का कीर्तन करें। इस दिन जल पीना चाहते हैं तो पिए, ना पीना चाहें तो ना पिएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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