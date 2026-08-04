रुद्राक्ष कैसे पहनें, जानें रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र, लाभ और नियम
How to wear Rudraksha kaise dharan karen : कई समस्याओं में रुद्राक्ष धारण करना बेहद फलदायक माना गया है। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। रुद्राक्ष को हमेशा सही समय, विधि और नियम अनुसार धारण करना चाहिए।
How to wear Rudraksha kaise dharan karen, रुद्राक्ष कैसे पहनें: क्या आप जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के लिए अत्यंत शुभ समय क्या है? सावन में रुद्राक्ष धारण करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इस साल सावन का महीना 28 अगस्त 2026 तक रहने वाला है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भी एक रोचक टॉपिक है। रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति पर शिव जी की शुभ दृष्टि बनी रहती है। कई समस्याओं में रुद्राक्ष धारण करना बेहद फलदायक माना गया है। इसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। रुद्राक्ष को हमेशा सही समय, विधि और नियम अनुसार धारण करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं रुद्राक्ष को धारण करने का सही तरीका, रुद्राक्ष का शिव जी से कनेक्शन, रुद्राक्ष पहनने के नियम, मंत्र और लाभ -
रुद्राक्ष कैसे पहनें, जानें रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र, लाभ और नियम
शिव जी से रुद्राक्ष का क्या कनेक्शन है?
शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अनुसार, त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने के दौरान भगवान शिव के आंसू धरती पर कई जगह गिरें। इन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई।
रुद्राक्ष कब और किस दिन धारण करना चाहिए?
रुद्राक्ष धारण करने के लिए सावन का महीना अत्यंत शुभ माना गया है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है। रुद्राक्ष को सावन सोमवार के दिन धारण करना बेहद उत्तम माना गया है।
कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए?
रुद्राक्ष कई प्रकार के बताए गए हैं। आप इच्छा और समस्या अनुसार रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कुल 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। हर रुद्राक्ष का अपना महत्व और लाभ है।
रुद्राक्ष कैसे धारण करें?
- स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण करें।
- सोमवार के दिन रुद्राक्ष को धारण करें।
- भगवान शिव की विधिवत पूजा करें।
- रुद्राक्ष को धारण करने से पहले गंगाजल से शुद्धि करें।
- इसके बाद पंचामृत से रुद्राक्ष की शुद्धि करें।
- फिर दोबारा गंगाजल से अभिषेक कर साफ कपड़े से रुद्राक्ष सुखा लें।
- अब रुद्राक्ष को हाथ में लेकर शिव मंत्र का जाप करें।
- कम से कम 11, 21, 51 और 108 बार शिव मंत्र का जाप करने के बाद ही रुद्राक्ष धारण करें।
- रुद्राक्ष को लाल, या पीले रंग के धागे में डालकर धारण करें।
रुद्राक्ष को शुद्ध और सिद्ध करते समय किस मंत्र का जाप करें?
रुद्राक्ष को धारण करने से पहले मंत्र जाप कर रुद्राक्ष को जाग्रत किया जाता है। अलग- अलग मुखी के रुद्राक्ष को धारण करने के अलग- अलग मंत्र बताए गए हैं। मुखी अनुसार रुद्राक्ष के मंत्र का जाप करना चाहिए।
अगर आपको मुखी अनुसार मंत्र नहीं पता है तो शिव जी का मंत्र ॐ नमः शिवाय का जाप कर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं।
रुद्राक्ष धारण करने के नियम
- रुद्राक्ष धारण करते समय तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने पर मांस और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
- अन्य व्यक्ति का धारण किया हुआ रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए।
- अपना रुद्राक्ष भी किसी को नहीं देना चाहिए।
रुद्राक्ष धारण करने के लाभ
- रुद्राक्ष पहनने से मानसिक शांति मिलती है।
- रुद्राक्ष की मदद से बुरी नजर से बचा जा सकता है।
- रुद्राक्ष धारण करने से जीवन में पॉजिटिव बदलाव नजर आने लगते हैं।
- रुद्राक्ष पहनने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।
- रुद्राक्ष पहने से जीवन में चल रही समस्याएं दूर होने लगती हैं।
- रुद्राक्ष धारण करने से पाप का नाश होता है।
- रुद्राक्ष पहनने से मनोकामना पूरी होती है।
- रुद्राक्ष धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
- रुद्राक्ष धारण करने से फोकस पॉवर में सुधार होता है।
- रुद्राक्ष धारण करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है।
- रुद्राक्ष धारण करने से ज्ञान में वृद्धि होती है।
- रुद्राक्ष पहनने से ग्रहों से अशुभ प्रभाव से भी राहत मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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