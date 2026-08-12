Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Solar Eclipse 2026: कैसे देखें सूर्य ग्रहण, घर बैठे 3 लिंक से देखें Surya Grahan Live

By Shrishti Chaubey
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

How to watch Solar Eclipse 2026 live: घर बैठे सूर्य ग्रहण देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि कैसे, कितने बजे से और कहां ग्रहण देखें? जानें सूर्य ग्रहण लाइव देखने का सही टाइम और लिंक -  

How to watch Solar Eclipse 2026 live city country wise timing when and where to watch Surya Grahan kaise dekhe
कैसे देखें सूर्य ग्रहण

How to watch Solar Eclipse 2026 live Surya Grahan, सूर्य ग्रहण : आज बुधवार 12 अगस्त को साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाएगा। कुछ देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा व कुछ में नहीं देखा जा सकेगा। फिर भी आप घर बैठकर लाइव पूर्ण सूर्य ग्रहण के नजारे का आनंद ले सकते हैं। घर बैठे सूर्य ग्रहण देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि कैसे, कितने बजे से और कहां ग्रहण देखें? सावन की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। पर हां, कुछ देशों में यह ग्रहण प्रभावकारी व दार्शनिक भी होगा। आइए जानते हैं घर बैठे सूर्य ग्रहण कब, कितने बजे और कैसे देखें और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स। आगे पढ़ें भारत में सूर्य ग्रहण देखने का सही समय और लिंक -

कैसे देखें India में सूर्य ग्रहण, घर बैठे 3 लिंक से देखें Surya Grahan Live

12 अगस्त को रात 9 बजे के बाद से सूर्य ग्रहण शुरू

आज का सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा। 12 अगस्त की रात में 9 बजकर 05 बजे ग्रहण शुरू होगा और देर रात 01 बजकर 27 मिनट तक रहने वाला है। 11:16 मिनट पर ग्रहण का मध्य चरण रहेगा। यह ग्रहण 4 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। ग्रहण के मध्य चरण के दौरान पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देख सकेंगे।

पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है?

पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से चंद्रमा गुजरता है, लेकिन एक पक्ति में सूर्य, चंद्रमा और धरती होते हैं। सूर्य का ज्यादातर भाग ढका हुआ नजर आएगा।

सूतक: जिस देश में ग्रहण दिखाई देगा, वहां सूतक काल 12 घंटे पहले से लग जाएगा।

सूर्य ग्रहण रात में होने के कारण भारत में नजर नही आएगा। इसीलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह भारत को छोड़ ग्रीनलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, आइसलैंड और उत्तरी रूस में दिखेगा।

ये भी पढ़ें:9:04 मिनट से सूर्य ग्रहण शुरू, पूर्ण ग्रहण का नजारा 2.30 मिनट से भी कम
ये भी पढ़ें:सूर्य ग्रहण पर मंगल गोचर राहु के नक्षत्र में, इन 3 राशियों को होगा लाभ

घर बैठे देखें लाइव नजारा

भारत में ग्रहण नहीं दिखने वाला है लेकिन फिर भी घर बैठे ग्रहण का लाइव नजारा आप देख सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से नासा (NASA), यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और टाइम एंड डेट (Time and Date) की वेबसाइट व यू ट्यूब चैनल के जरिए सूर्य ग्रहण के लाइव स्ट्रीमिंग का लुफ्त उठा सकते हैं।

3 लिंक से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण

  1. पहली लिंक से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण- नासा
  2. दूसरी लिंक से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण- यूरोपीयन स्पेस एजेंसी
  3. तीसरी लिंक से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण- एक्सप्लोरेटोरियम लाइवस्ट्रीम

भारत में कैसे देखें सूर्य ग्रहण?

  • सही समय पर ऑनलाइन जुड़ना बेहतर रहेगा।
  • ऊपर दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें।
  • नजारे का लुफ्त उठाएं।

ये भी पढ़ें:इतने मिनट तक पूर्ण सूर्य ग्रहण, जानें 12 अगस्त को कितने बजे से शुरू होगा ग्रहण
ये भी पढ़ें:3 सूर्य ग्रहण लगातार तीन साल, बेहद अद्भुत होगा दिन में रात का नजारा

भारत में कितने बजे देखें सूर्य ग्रहण?

भारतीय समय के अनुसार, आज 11 बजकर 16 मिनट पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर होगा। अगर आप घर बैठे सूर्य ग्रहण देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रात में लगभग 10:45 बजे से 11:16 बजे तक मुख्य कवरेज होगी। इस समय ऊपर दिए गए लिंक से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूर्ण सूर्य ग्रहण देख सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कल सूर्य, चंद्र गोचर कर्क राशि में, सूर्य ग्रहण पर 4 राशियों की बढ़ेगी टेंशन
ये भी पढ़ें:सावन में सिर्फ इतने मिनट का सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त को क्या आसमान में होगा अंधेरा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Surya Grahan Solar Eclipse Time today surya grahan timing in india
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने