Solar Eclipse 2026: कैसे देखें सूर्य ग्रहण, घर बैठे 3 लिंक से देखें Surya Grahan Live
How to watch Solar Eclipse 2026 live: घर बैठे सूर्य ग्रहण देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि कैसे, कितने बजे से और कहां ग्रहण देखें? जानें सूर्य ग्रहण लाइव देखने का सही टाइम और लिंक -
How to watch Solar Eclipse 2026 live Surya Grahan, सूर्य ग्रहण : आज बुधवार 12 अगस्त को साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाएगा। कुछ देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा व कुछ में नहीं देखा जा सकेगा। फिर भी आप घर बैठकर लाइव पूर्ण सूर्य ग्रहण के नजारे का आनंद ले सकते हैं। घर बैठे सूर्य ग्रहण देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि कैसे, कितने बजे से और कहां ग्रहण देखें? सावन की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। पर हां, कुछ देशों में यह ग्रहण प्रभावकारी व दार्शनिक भी होगा। आइए जानते हैं घर बैठे सूर्य ग्रहण कब, कितने बजे और कैसे देखें और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स। आगे पढ़ें भारत में सूर्य ग्रहण देखने का सही समय और लिंक -
कैसे देखें India में सूर्य ग्रहण, घर बैठे 3 लिंक से देखें Surya Grahan Live
12 अगस्त को रात 9 बजे के बाद से सूर्य ग्रहण शुरू
आज का सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा। 12 अगस्त की रात में 9 बजकर 05 बजे ग्रहण शुरू होगा और देर रात 01 बजकर 27 मिनट तक रहने वाला है। 11:16 मिनट पर ग्रहण का मध्य चरण रहेगा। यह ग्रहण 4 घंटे से अधिक समय तक रहेगा। ग्रहण के मध्य चरण के दौरान पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देख सकेंगे।
पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है?
पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से चंद्रमा गुजरता है, लेकिन एक पक्ति में सूर्य, चंद्रमा और धरती होते हैं। सूर्य का ज्यादातर भाग ढका हुआ नजर आएगा।
सूतक: जिस देश में ग्रहण दिखाई देगा, वहां सूतक काल 12 घंटे पहले से लग जाएगा।
सूर्य ग्रहण रात में होने के कारण भारत में नजर नही आएगा। इसीलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह भारत को छोड़ ग्रीनलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, आइसलैंड और उत्तरी रूस में दिखेगा।
घर बैठे देखें लाइव नजारा
भारत में ग्रहण नहीं दिखने वाला है लेकिन फिर भी घर बैठे ग्रहण का लाइव नजारा आप देख सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से नासा (NASA), यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और टाइम एंड डेट (Time and Date) की वेबसाइट व यू ट्यूब चैनल के जरिए सूर्य ग्रहण के लाइव स्ट्रीमिंग का लुफ्त उठा सकते हैं।
3 लिंक से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण
- पहली लिंक से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण- नासा
- दूसरी लिंक से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण- यूरोपीयन स्पेस एजेंसी
- तीसरी लिंक से देखें पूर्ण सूर्य ग्रहण- एक्सप्लोरेटोरियम लाइवस्ट्रीम
भारत में कैसे देखें सूर्य ग्रहण?
- सही समय पर ऑनलाइन जुड़ना बेहतर रहेगा।
- ऊपर दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें।
- नजारे का लुफ्त उठाएं।
भारत में कितने बजे देखें सूर्य ग्रहण?
भारतीय समय के अनुसार, आज 11 बजकर 16 मिनट पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर होगा। अगर आप घर बैठे सूर्य ग्रहण देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रात में लगभग 10:45 बजे से 11:16 बजे तक मुख्य कवरेज होगी। इस समय ऊपर दिए गए लिंक से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूर्ण सूर्य ग्रहण देख सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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