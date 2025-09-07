मोबाइल पर ऐसे लाइव देखे सकेंगे चंद्र ग्रहण, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक
Chandra Grahan Lunar Eclipse Live Streaming- आज रात 9.58 बजे से देशभर में चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटा पूर्व सूतक लग जाता है। इस समय चंद्र ग्रहण का सूतक काल चल रहा है। इस दौरान अन्न ग्रहण करना अशुभ व वर्जित माना गया है। यह चन्द्रग्रहण सम्पूर्ण भारत वर्ष के अतिरिक्त अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशान्त महासागर, आस्ट्रेलिया, एशिया व हिन्द महासागर, यूरोप, पूर्वी अटलांटिका महासागर में दिखाई देगा। ग्रहण का स्पर्श भारतीय मानक समय रात्रि 9.58 बजे से, ग्रहण का मध्य रात्रि 11.40 बजे और ग्रहण का मोक्ष (समाप्ति) 01.26 बजे के बाद होगा। यह ग्रहण शतभिषा नक्षत्र और वृष लग्न में आरम्भ हो रहा है। सूतक दिन के 12.58 बजे से प्रारम्भ हो गया है। ग्रहण के समय भोजन में तुलसी या कुशा पत्ते डालकर रखना चाहिए। इस अवधि में गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप, हरि कीर्तन और रामायण पाठ करना पुण्यकारी है। ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान, अन्नदान और दान-पुण्य करना श्रेष्ठ माना गया है। बालक, वृद्ध और रोगियों के लिए सूतक के नियम लागू नहीं होते। यह ग्रहण धार्मिक आस्था और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप इस ग्रहण को मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं, इस चंद्र ग्रहण को मोबाइल पर लाइव कैसे देखें-
Chandra Grahan Lunar Eclipse Live Streaming- आप आज होने वाले चंद्र ग्रहण को NASA की आधिकारिक वेबसाइट (https://science.nasa.gov/eclipses/) के साथ ही यूट्यूब चैनल time and date पर भी लाइव देख सकते हैं।
नंगी आंखों से देख सकते हैं चंद्र ग्रहण- सूर्य ग्रहण के विपरीत, पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होती है। इसे नंगी आंखों, दूरबीन या टेलीस्कोप से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है।
आसमान में दिखेगा ब्लड मून- आज लगने वाला ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही ब्लड मून कहा जाता है। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह धरती की छाया में आ जाएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में होता है, तो उसका रंग हल्का लाल या नारंगी हो जाता है। जिस वजह से इसे ब्लड मून कहते हैं।