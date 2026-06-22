बुध जा रहे हैं चंद्रमा की राशि में, किन राशियों को कराएंगे धन लाभ
budh Gochar: बुध चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं। बुध के चंद्रमा की राशि में जाने से कुछ राशियों के लिए अच्छे योग मिलेंगे। इसके साथ ही बुध को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके उपाय भी जानें
आज बुध चंग्रमा की राशि में आ गए हैं। 22 जून को बुध का गोचर चंद्रमा की राशि कर्क में हो गया है, इससे पहले बुध अपनी राशि में थे। जून के बाद अब बुध जुलाई में राशि परिवर्तन करेंगे। आपका बुध सही नहीं है तो आप अपने फैसले नहीं ले पाते हैं, आपका कम्यनिकेशन खराब होता है। आपका बिजनेस भी खराब रह सकता है। इसलिए बुध की शांति के उपाय कर लेने चाहिए। इस गोचर का किन राशियों पर अच्छा असर होगा, इसके लिए आप यहां पढञ सकते हैं।
किन राशियों पर होगा, बुध गोचर का असर?
मेष राशि -आपका मेंटली टेंशन इस समय कम होगी। आपको बिजनेस से लेकर करियर में लाभ मिलने का योग है, आपके फैसलों आपको तरक्की दिलाएंगे। इस तरह आप उन्नति की ओर बढ़ेंगे। -कन्या राशि के लिए भी समय उत्तम है। इस राशि के लोगों को मन में थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है। आपके लिए भविष्य में अच्छे मौके मिलने की संभावना है। आपका बिजनेस भी आपको लाभ देगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय उत्तम है।
वृश्चिक राशि के लिए भी समय उत्तम है। आपके लिए संपत्ति के कारण लाभ के योग बन रहे हैं। इस तरह आपको मानसिक तौर पर चीजों को समझना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कुल मिलाकर आपके लिए बुध का गोचर बिजनेस में लाभ दिलाएगा, कोई नई डील साइन होने े भी संयोग बन रहे हैं?
बुध को मजबूत करने के लिए क्या करें
बुध वीक है तो आस पास की साफाई रखें। आपको अपने आस पास पौधे लगाएं। इसससे बुध प्रसन्न होते हैं। बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। इससे आपके मार्केटिंग के स्किल्स भी मजबूत हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट साइन करें तो डबल चेक करें। जब भी कमिटमेंट करें तो आप इस बाक का ध्यान रखकर करें कि क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रीन कलर के कपड़े कम से कम पहनें। आपको कन्या पूजन करना चाहिए। पक्षियों को हरी मूंग की दाल का खिलाएं। बुध को मजबूत करने के लिए गाय को पालक खिलानी चाहिए। ही मूंग का दान मंदिर में करना चाहिए। अगर आपमें अपनी बात को रखने के लिए लॉजिकल फैक्ट और फैसले लेने की क्षमता नहीं है तो आपको बुध के उपाय करने चाहिए, तभी आपका बुध मजबूत होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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