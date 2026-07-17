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Palmistry: हथेली में कहां होता है शुक्र पर्वत? हल्की और कटी रेखाएं पहुंचाएंगी नुकसान, करें 3 उपाय

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर हथेली में शुक्र पर्वत अच्छा हुआ तो ऐसा व्यक्ति ऐशोआराम की जिंदगी जीता है। वहीं इसके कमजोर होने से कई नुकसान भी होते हैं। अगर ये क्लियर और उभरा हुआ ना हो तो आप कुछ आसान उपाय करके अपना शुक्र मदबूत कर सकते हैं। 

Palmistry: हथेली में कहां होता है शुक्र पर्वत? हल्की और कटी रेखाएं पहुंचाएंगी नुकसान, करें 3 उपाय

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारी हथेली में बनी हर एक रेखा, पर्वत और निशान काफी कुछ संकेत देते हैं। हथेली में कई पर्वत होते हैं जिनमें से एक है शुक्र पर्वत। इसे सुख-सुविधाओं, प्रेम और सुंदरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये पर्वत जितना उभरा हुआ और क्लियर होगा उतना शुभ होता है। जिन लोगों का शुक्र पर्वत अच्छा होता है उनका शुक्र ग्रह काफी मजबूत होता है। इस स्थिति में व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है। वहीं ऐसे लोगों की जिंदगी में धन-दौलत की कोई भी कमी नहीं होती है। हालांकि ये पर्वत अगर चपटा हुआ या फिर इसके आसपास की रेखाएं उलझी और टूटी हुई हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ उपायों के जरिए शुक्र पर्वत की इस कमी को आप ठीक कर सकते हैं।

कहां होता है शुक्र पर्वत?

शुक्र पर्वत को पहचानना बहुत ही आसान है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ के अंगूठे के ठीक नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे ही शुक्र पर्वत कहा जाता है। इसको पहचानने का एक तरीका ये भी है कि जो आपकी जीवन रेखा है उसने जिस हिस्से को घेर रखा है वही शुक्र पर्वत है। अगर ये हिस्सा उभरा हुआ या फिर हल्का गुलाबी सा है तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का शुक्र अच्छा है। ये हिस्सा दबा हुआ हो या फिर आड़ी तिरछी रेखाएं हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता है।

शुक्र पर्वत सही ना होने के नुकसान

1. ऐसे व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

2. ऐसे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन इनका पैसा टिक नहीं पाता है।

3. ऐसे लोगों की जिंदगी में सुख-सुविधाओं की कमी होती है।

4. जिन लोगों का शुक्र पर्वत सही नहीं होता है उन्हें शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है

5. ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी मैग्ननेटिक नहीं होती है।

शुक्र पर्वत कहां होता है
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शुक्र पर्वत ऐसे करें मजबूत

1. हस्तरेखा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र पर्वत पर अगर इत्र लगाया जाए तो इससे शुक्र ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। अपने शुक्र पर्वत पर जरा सा इत्र लगाएं और इसे दोनों हथेलियों से रगड़ लें। माना जाता है कि इस उपाय को शुक्रवार के दिन किया जाए तो ये ज्यादा असरदार होता है।

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2. इसके अलावा शुक्रवार के दिन अगर सफेद रंग की चीजों का दान किया जाए तो भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इस खास दिन पर जरूरतमंदों को दूध, दही, चीनी, सफेद मिठाई या फिर सफेद कपड़े का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा एक और आसान सा उपाय है जिसको लेकर मान्यता है कि ये शुक्र पर्वत को मजबूत करता है। इसके लिए घर से बाहर जाने से पहले एक इलायची खाकर निकलें।

3. तीसरा उपाय भी काफी आसान है। अगर आप खुद को साफ रखेंगे और अपने आसपास की भी सफाई रखेंगे को शुक्र ग्रह मजबूत होता है। हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनें। फटे-पुराने कपड़े ना पहनें। आप खुद को जितना संवारेंगे शुक्र उतना ही मजबूत होता जाएगा। अपने पास सफेद रुमाल भी रख सकते हैं।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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