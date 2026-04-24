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Vidur Niti: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही मनाचाही सफलता, निराश होने के बजाय याद रखें विदुर नीति की ये बातें

Apr 24, 2026 08:54 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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महाभारत काल के महान कूटनीतिज्ञ और ज्ञानी महात्मा विदुर के विचार आज भी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अगर आप काफी मेहनत के बाद भी मनचाही सफलता नहीं हासिल कर पाए हैं और मन में निराशा का भाव बढ़ने लगा है, तो विदुर के कुछ बातों का अनुसरण कर अपनी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं।

Vidur Niti: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही मनाचाही सफलता, निराश होने के बजाय याद रखें विदुर नीति की ये बातें

जीवन की आपाधापी में कई बार ऐसे पल आते हैं, जब इंसान अपना सबकुछ झोंक देने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो, करियर में प्रमोशन की बात हो या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत, जब परिणाम उम्मीद के उलट आते हैं, तो मन में हताशा का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसे समय में महाभारत काल के महान कूटनीतिज्ञ और ज्ञानी महात्मा विदुर के विचार आज भी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। विदुर नीति हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक ठहराव है, अंत नहीं।

कर्म जरूर देगा फल

विदुर नीति का सबसे आधारभूत सिद्धांत कर्म की प्रधानता है। महात्मा विदुर के अनुसार, जो व्यक्ति केवल परिणाम को ध्यान में रखकर काम करता है, वह सफलता मिलने पर अहंकारी और असफल होने पर अवसादग्रस्त हो जाता है। सच्चा कर्मयोगी वह है, जो अपनी पूरी ऊर्जा प्रक्रिया पर लगाता है। यदि आप इंटरव्यू में असफल हुए हैं, तो यह ना सोचें कि मेहनत बेकार गई, बल्कि यह देखें कि क्या आपकी तैयारी में ईमानदारी थी। विदुर कहते हैं कि ईमानदारी से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, वह पुण्य के रूप में आपके साथ रहता है और उचित समय आने पर परिणाम जरूर देता है।

कमियों को अवसर में बदलें

जब किस्मत साथ ना दे रही हो, तो विदुर नीति हमें बाहर देखने के बजाय भीतर झांकने की सलाह देती है। अक्सर हम अपनी नाकामियों का दोष परिस्थितियों या दूसरों पर मढ़ देते हैं। विदुर के अनुसार, बुद्धिमान व्यक्ति वह है, जो असफलता के समय यह विश्लेषण करे कि उसकी क्षमताओं में कहां कमी रह गई। क्या आपको नई स्किल सीखने की जरूरत है? क्या आपके बातचीत के तरीका में सुधार की जरूरत है? अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करना ही असली पुरुषार्थ है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो सफलता पीछे-पीछे खिंची चली आती है।

गलतियों की जिम्मेदारी और सुधार का संकल्प

असफलता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह हमें हमारी गलतियों से परिचित कराती है। विदुर नीति सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी हार की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वह उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। हर नाकाम कोशिश हमें यह बताती है कि लक्ष्य प्राप्ति का यह रास्ता सही नहीं था, अब दूसरे तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। अपनी गलतियों को एक सबक की तरह स्वीकार करें और नई रणनीति के साथ मैदान में उतरें।

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कठिन समय का सबसे बड़ा अस्त्र है धैर्य

महात्मा विदुर कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास छोड़ दें। यहां धैर्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार हम सफलता के बेहद करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। कठिन समय में धैर्य बनाए रखना एक परीक्षा की तरह है। अगर आप विचलित हुए बिना निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो समय का चक्र आपके अनुकूल होने को विवश हो जाता है। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद सूरज का निकलना निश्चित है।

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मानसिक शक्ति और सकारात्मकता का संचार

सफलता केवल भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता से प्राप्त होती है। विदुर नीति के अनुसार, जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती। निराश होने के बजाय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं।

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अच्छी संगत में रहें, प्रेरक विचारों को आत्मसात करें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। जब आपका मन शांत और केंद्रित होगा, तो आप अपनी मेहनत का सही फल प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। विदुर नीति का सार यही है -रुको मत, थको मत, बस सही दिशा में चलते रहो।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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