Hindi Newsधर्म न्यूज़How to start the new year 2026 know from Premanand Maharaj
नए साल 2026 की शुरुआत कैसे करें? प्रेमानंद महाराज से जानिए

संक्षेप:

एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से सवाल किया है कि साल के पहले दिन क्या करना चाहिए, जिससे जीवन में धन, धान्य और सुख की कमी न हो? इसी सवाल के जवाब में महाराज जी ने कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताए, जिन्हें आम इंसान भी आसानी से अपना सकता है।

Jan 01, 2026 02:28 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज वृंदावन में रहते हैं और राधा रानी के परम भक्त माने जाते हैं। वो सत्संग के जरिए लोगों को जीवन जीने की सरल कला सिखाते हैं। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त आते हैं। क्रिकेट, राजनीतिक, फिल्म जगत के कई दिग्गज महाराज जी के सामने माथा टेकते हैं। इसके अलावा लोग उनसे अपने मन के भीतर जिज्ञासा और सवाल पूछते हैं। इन सवालों के जवाब प्रेमानंद महाराज बेहद सहजता और सरलता से देते हैं।

नए साल पर क्या करें?
इसके अलावा सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज खूब वायरल होते हैं। ऐसे ही एक वीडियो उनका तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे है कि नए साल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि नए साल को लेकर प्रेमानंद महाराज का क्या कहना है। दरअसल, वीडियों में एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज जी से सवाल किया है कि साल के पहले दिन क्या करना चाहिए, जिससे जीवन में धन, धान्य और सुख की कमी न हो? इसी सवाल के जवाब में महाराज जी ने कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताए, जिन्हें आम इंसान भी आसानी से अपना सकता है।

जीवों की सेवा करें
प्रेमानंद महाराज का कहना है कि साल की शुरुआत अगर सही कर्म और अच्छे संकल्प से की जाए तो पूरे साल उसका सकारात्मक असर बना रहता है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार साल 2026 के पहले दिन सुबह उठकर गायों को चारा खिलाना बेहद शुभ माना गया है। इसके साथ ही पक्षियों को दाना डालने की भी सलाह दी गई है। महाराज जी कहते हैं कि ये छोटे-छोटे कर्म करुणा और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। जब इंसान साल की शुरुआत जीवों की सेवा से करता है, तो प्रकृति और भगवान दोनों की कृपा बनी रहती है।

मांस-शराब से दूर रहें
प्रेमानंद महाराज ने कहा कि शराब पीना, मांस खाना, हिंसा करना और व्याभिचार करने से नरक के रास्ते खुलते हैं। उनके अनुसार, कुछ लोग नए साल के उत्साह में इन चीजों का आनंद लेते हैं, लेकिन ये असली खुशी नहीं है। महाराज ने कहा, हैप्पी न्यू ईयर कहकर शराब पीना और गंदे काम करना खुशी नहीं, बल्कि दुख और पाप का कारण है।

कीर्तन-भजन करें
प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि नए साल के पहले दिन घर के सभी लोग मिलकर अच्छा और सात्विक भोजन बनाएं। उस भोजन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि ऐसा करने से पूरे साल घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और मन भी शांत रहता है। महाराज जी कहते हैं कि नए साल के दिन घर में घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही नियमित रूप से कीर्तन और भक्ति में मन लगाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

