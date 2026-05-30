क्या ॐ नमः शिवाय का जाप करने से दूर होते हैं बड़े से बड़े ग्रह दोष? जाने लें इस मंत्र के चमत्कारिक लाभ और सही नियम
क्या ॐ नमः शिवाय का जाप ग्रह दोष दूर कर सकता है? जानें इस पंचाक्षरी मंत्र के आध्यात्मिक लाभ, स्वास्थ्य, करियर और शांति के लिए जप की सही विधि और संख्या।
हिंदू धर्म में 'ॐ नमः शिवाय' को सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंत्रों में से एक माना जाता है। यह पंचाक्षरी मंत्र ना सिर्फ भगवान शिव की आराधना का माध्यम है, बल्कि जीवन की समस्याओं, मानसिक तनाव और ग्रह दोषों को दूर करने का भी प्रभावी उपाय है। शिव पुराण में इस मंत्र को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र के नियमित जाप से व्यक्ति के अंदर शांति, साहस और संतुलन आता है।
ॐ नमः शिवाय मंत्र का आध्यात्मिक महत्व
ॐ नमः शिवाय का अर्थ है - मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूं। इस मंत्र के पांच अक्षर (न, म, शि, व, य) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच महाभूतों का प्रतीक हैं। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इन पांच तत्वों में संतुलन स्थापित होता है, जिससे शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ रहते हैं। यह मंत्र ना सिर्फ भक्ति बढ़ाता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है।
ग्रह दोषों पर इसका चमत्कारिक प्रभाव
वैदिक ज्योतिष में भगवान शिव को ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करने वाला देवता माना जाता है। 'ॐ नमः शिवाय' का नियमित जाप विशेष रूप से शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, तो यह मंत्र संघर्ष को कम करता है। वहीं चंद्रमा कमजोर होने पर मानसिक अशांति, अनिद्रा और भावनात्मक असंतुलन को दूर करता है। भगवान शिव का यह मंत्र राहु-केतु की पीड़ा से भी मुक्ति दिलाता है।
मानसिक शांति और तनाव मुक्ति
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव एक आम समस्या बन गई है। 'ॐ नमः शिवाय' का जाप मन को शांत करने का सबसे आसान उपाय है। रोजाना 108 बार इसका जाप करने से चिंता, डर, क्रोध और नकारात्मक विचारों में कमी आती है। मन स्थिर होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
जप की संख्या और संकल्प
शास्त्रों के अनुसार जाप की संख्या व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करती है:
- दैनिक शांति और सामान्य लाभ के लिए रोज 108 बार यानी एक माला जाप पर्याप्त है।
- किसी विशेष मनोकामना या बड़े ग्रह दोष के निवारण के लिए 1 लाख 25 हजार जाप का संकल्प लिया जाता है, जिसे 21, 40 या 51 दिनों में पूरा किया जा सकता है।
जाप की सही विधि और नियम
ऊँ नम: शिवाय के जाप का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है। यदि सुबह संभव ना हो, तो शाम के प्रदोष काल में जप करें। मंत्र का पूरा फल तभी मिलता है, जब सही विधि से जपा जाए। इस मंत्र के जाप में इन 5 बातों का ध्यान रखें:
- रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें।
- पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें।
- कुशा आसन या ऊनी आसन पर बैठकर जप करें।
- जप के दौरान मन को एकाग्र रखें, बीच में बात न करें।
- शुद्ध और सात्विक भोजन लें।
नियमित जाप के चमत्कारिक लाभ
जो व्यक्ति नियमित रूप से 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करता है, उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। स्वास्थ्य बेहतर होता है, रिश्तों में मधुरता आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। यह मंत्र ना सिर्फ बाहरी समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि व्यक्ति को आंतरिक रूप से भी मजबूत और शांत बनाता है।
'ॐ नमः शिवाय' केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है। इसे नियमित और सही विधि से जपने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं पड़ता। अगर आप भी जीवन की किसी समस्या, ग्रह दोष या मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, तो इस मंत्र का रोजाना जाप जरूर करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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