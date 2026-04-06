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Vastu Tips: घर से नेगेटिविटी दूर कर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगा वास्तु पिरामिड, जानिए इसे रखने की सही दिशा और महत्व

Apr 06, 2026 06:20 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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वास्तु शास्त्र में वास्तु पिरामिड को एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, जो घर की नेगेटिविटी को सोखकर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है। आइए जानते हैं वास्तु पिरामिड क्या है, इसके लाभ और इसे रखने की सही विधि।

Vastu Tips: घर से नेगेटिविटी दूर कर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाएगा वास्तु पिरामिड, जानिए इसे रखने की सही दिशा और महत्व

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता है। लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद घर में तनाव, कलह और नकारात्मकता का माहौल बना रहता है। ऐसी स्थिति में वास्तु दोष को दूर करने के लिए वास्तु पिरामिड एक सरल और प्रभावी उपाय है। पिरामिड सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर के वातावरण को शुद्ध बनाता है। यह केवल सजावटी वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा का शक्तिशाली केंद्र है।

वास्तु पिरामिड क्या है?

वास्तु पिरामिड एक विशेष ज्यामितीय आकार है जो ऊर्जा को संतुलित करने का काम करता है। इसका आकार पिरामिड की तरह होता है, जो सूर्य की किरणों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करके घर में सकारात्मक वाइब्रेशन फैलाता है। वास्तु शास्त्र में इसे 'ऊर्जा का जनरेटर' कहा जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसके स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ाता है।

वास्तु पिरामिड रखने के प्रमुख लाभ

वास्तु पिरामिड घर से नेगेटिविटी दूर करने में अत्यंत प्रभावी है।

मानसिक शांति: घर में प्रवेश करते ही भारीपन या उदासी महसूस होती है, तो पिरामिड उस नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करता है। इससे तनाव, चिंता और नींद की समस्या कम होती है।

आर्थिक उन्नति: व्यापारिक स्थल या घर के धन स्थान (दक्षिण-पश्चिम) पर पिरामिड रखने से आय के नए स्रोत खुलते हैं और अनावश्यक खर्चे घटते हैं।

बच्चों की पढ़ाई: बच्चों के स्टडी टेबल पर छोटा पिरामिड रखने से एकाग्रता, याददाश्त और फोकस बढ़ता है।

स्वास्थ्य लाभ: वास्तु दोष दूर होने से परिवार के सदस्यों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। पुरानी बीमारियां भी धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।

रिश्तों में सुधार: कलह और झगड़ों का माहौल शांत होता है, परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है।

वास्तु पिरामिड रखने की सही दिशा

वास्तु पिरामिड की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। गलत दिशा में रखने से उल्टा प्रभाव पड़ सकता है।

ईशान कोण (उत्तर-पूर्व): घर की सुख-शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे शुभ। यहां रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में फैलता है।

मुख्य द्वार: अगर मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार नहीं है, तो दरवाजे के ऊपर या आस-पास छोटा पिरामिड लगाएं। इससे बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा रुक जाती है।

दक्षिण-पश्चिम कोण: कार्यक्षेत्र या ऑफिस टेबल के इस कोने में पिरामिड रखने से वरिष्ठों का सहयोग, पदोन्नति और स्थिरता मिलती है।

ब्रह्मस्थान: घर के केंद्र में भी छोटा पिरामिड रखा जा सकता है, लेकिन इसे बहुत बड़ा ना रखें।

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पिरामिड चुनते समय ध्यान रखने योग्य बातें

हमेशा क्रिस्टल (स्फटिक) या शुद्ध पीतल और तांबे का पिरामिड चुनें। प्लास्टिक या निम्न गुणवत्ता वाला पिरामिड असर नहीं करता है। पिरामिड को शुक्रवार के दिन इसे घर में लाकर स्थापित करें। छोटे या मध्यम आकार का पिरामिड लें। बहुत बड़ा पिरामिड ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। पिरामिड को साफ रखें और कभी भी जमीन पर ना रखें।

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वास्तु पिरामिड कैसे स्थापित करें?

घर को अच्छी तरह साफ करें। शुक्रवार की सुबह या शाम को पिरामिड को गंगाजल से शुद्ध करें। ईशान कोण या उपयुक्त स्थान पर रखते समय 'ॐ वास्तु पुरुषाय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें। सप्ताह में एक बार पिरामिड को साफ पानी से पोंछें।

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वास्तु पिरामिड को घर का हिस्सा बनाने से बिना बड़े बदलाव के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति बढ़ाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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