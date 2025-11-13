घर पर सीताराम महायज्ञ कैसे कराएं? जानिए महत्व व लाभ

संक्षेप: Sitaram Maha Yagya Ke Niyam: सीताराम महायज्ञ को केवल एक बार करने से पुण्यफल 10 हजार सामान्य अनुष्ठानों के बराबर प्राप्त होता है। यह यज्ञ भगवान राम और माता सीता के नाम और स्वरूप की सामूहिक आराधना है जो घर में सुख-शांति, समृद्धि और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है।

सनातन धर्म में यज्ञ का विशेष महत्व होता है। यज्ञ एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया है जिसके जरिए मनुष्य न सिर्फ भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक संपदा भी प्राप्त कर सकता है। यज्ञ का मतलब है शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सतकर्म और वेदसम्मत कर्म। यज्ञों के माध्यम से अनेक ऋद्धियां-सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। सीताराम महायज्ञ इन्हीं अनुष्ठानों में से एक है।

मान्यतानुसार, सीताराम महायज्ञ को केवल एक बार करने से पुण्यफल 10 हजार सामान्य अनुष्ठानों के बराबर प्राप्त होता है। यह यज्ञ भगवान राम और माता सीता के नाम और स्वरूप की सामूहिक आराधना है जो घर में सुख-शांति, समृद्धि और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। चलिए जानते हैं इस महायज्ञ करने का सही तरीका और इससे क्या लाभ मिलता है?

महत्व

सीताराम महायज्ञ को काफी शक्तिशाली माना जाता है। क्योंकि इस यज्ञ में भगवान राम और माता सीता की एक साथ आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस अनुष्ठान को करने से पति-पत्नी के बीच मधुर संबंध बनते हैं और घर में अखंड सौभाग्य और पारिवारिक शांति का वास होता है। इतना ही नहीं इस महायज्ञ करने से या फिर इसमें सम्मिलित होने से जाने-अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जैसा कि धार्मिक मान्यताओं में, माता सीता को धन और पृथ्वी की देवी माना जाता है, इसलिए यह यज्ञ घर में धन-धान्य और समृद्धि लाता है। भगवान राम की कृपा से सभी प्रकार के भय, रोग और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं।

विधि व सामग्री

इस यज्ञ को कराने के लिए घर में सबसे पवित्र स्थान का चयन करें। फिर यहां हवन कुंड या वेदी स्थापित करें। फिर यहां भगवान राम- माता सीता की मूर्ति या चित्र रखें। हवन सामग्री में जौ, तिल, चावल, घी, शक्कर, चंदन, आम की लकड़ी, गंगाजल, पंचामृत, रोली, अक्षत, धूप, दीप लाएं। साथ ही प्रसाद की व्यवस्था करें।