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भगवान शिव पर शमी पत्र चढ़ाने का क्या है सही तरीका? जानें जलहरी से स्पर्श कराने का महत्व

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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भगवान शिव पर शमी पत्र चढ़ाने का सही तरीका जानें। जलहरी से स्पर्श कराने का महत्व समझें। जलाभिषेक और बेलपत्र के बाद सही विधि से अर्पण करके पाएं भोलेनाथ की कृपा और शनि दोष से राहत।

Shami Patra to Lord Shiva
शिव पूजा शमी पत्र

सनातन धर्म में भगवान शिव की आराधना में बेलपत्र के साथ शमी पत्र का भी विशेष महत्व है। सावन मास में और विशेष तौर पर शिवरात्रि जैसे पावन अवसरों पर शमी पत्र चढ़ाने का अत्यंत शुभ फल बताया गया है। कई भक्त सही शास्त्रीय विधि से अनभिज्ञ रहते हैं। शमी पत्र को सही तरीके से अर्पण करने पर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जलहरी से स्पर्श कराने का विशेष महत्व है।

शमी पत्र अर्पण की सही क्रमबद्ध विधि

सबसे पहले शुद्ध और शीतल जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद भगवान को प्रिय बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाने के बाद शमी पत्र को सीधे शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। पहले इसे जलहरी से स्पर्श कराएं। जलहरी माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। अंत में नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। यह क्रम शास्त्रसम्मत और सबसे उत्तम है।

जलहरी से स्पर्श कराने का आध्यात्मिक महत्व

जलहरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। शमी पत्र को पहले जलहरी से स्पर्श कराने का अर्थ है माता की अनुमति लेकर शिवजी को अर्पित करना। यह विधि पूजा को पूर्ण और स्वीकार्य बनाती है। बिना जलहरी स्पर्श के सीधे चढ़ाने से पूजा अधूरी रह सकती है। सही क्रम अपनाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्ति का फल बढ़ता है।

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शमी पत्र चढ़ाने से मिलने वाले लाभ

सही विधि से शमी पत्र अर्पित करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निष्काम भाव से पूजा करने वाले भक्त को शिवलोक या मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के बड़े संकट टल जाते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष या प्रतिकूल दशा हो, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है। शनि के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं और जीवन में शांति आती है।

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शिव पूजा का मूल भाव

भगवान शिव यत्र-तत्र-सर्वत्र विराजमान हैं। जल, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश और समस्त जीवों में महादेव का वास है। शिव पुराण के अनुसार, बिना कारण किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अकारण कष्ट देना सीधे शिवजी को कष्ट पहुंचाने के समान है। दूसरों का हित करना और प्रसन्नता फैलाना ही सच्ची शिव भक्ति है। शमी पत्र का अर्पण भी इसी भाव के साथ करें।

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सही विधि से ही मिलेगा पूरा फल

जलाभिषेक और बेलपत्र के बाद शमी पत्र को जलहरी से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाना शास्त्रों के अनुसार सबसे सही तरीका है। शुद्ध मन और श्रद्धा से अर्पण करें। सावन या शिवरात्रि पर यह विधि अपनाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गलतियों से बचकर सही विधान का पालन करें, तो जीवन में सुख-समृद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है।

भगवान शिव पर शमी पत्र चढ़ाने की इस शास्त्रीय विधि को अपनाएं। जलहरी स्पर्श का महत्व समझकर पूजा करें, तो असीम कृपा प्राप्त होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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