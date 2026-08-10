माथे पर मोहिनी तिलक लगाने से बढ़ता है आकर्षण, जानिए इसे बनाने की विधि और महत्व
तुलसी, केसर और अष्टगंध से बना मोहिनी तिलक माथे पर लगाने से व्यक्तित्व में निखार आता है। घर पर आसानी से बनाने की विधि, लगाने का सही तरीका और इसके मानसिक शांति वाले लाभ जानें। प्राकृतिक सुगंध से आकर्षण बढ़ेगा।
माथे पर लगाया जाने वाला मोहिनी तिलक प्राचीन काल से आकर्षण और सौम्यता बढ़ाने का पारंपरिक उपाय माना जाता है। तुलसी, केसर और अष्टगंध से बना यह तिलक पूरी तरह प्राकृतिक होता है। इसे आज्ञा चक्र पर लगाने से व्यक्तित्व में निखार आता है और मन शांत रहता है। आइए जानते हैं इसकी सही बनाने की विधि और महत्व।
मोहिनी तिलक का पारंपरिक महत्व
मोहिनी तिलक को आकर्षण बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन इसका असली महत्व आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी है। तुलसी पवित्रता का प्रतीक है, तो केसर उर्जा और सुगंध देता है। अष्टगंध मन को स्थिर रखने में मदद करता है। इसे सम्मोहन के चमत्कार की तरह देखने की बजाय प्राकृतिक और आरोग्य बढ़ाने वाले उपाय के रूप में अपनाना चाहिए। इस तिलक को नियमित लगाने से चेहरे पर सौम्यता आती है और व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है।
तिलक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
इस तिलक को बनाने के लिए तुलसी के पौधे से 5 से 10 ग्राम ताजी या सूखी मंजरी लें। इसमें शुद्ध केसर के तीन-चार धागे और चुटकी भर अष्टगंध मिलाएं। गूलर के फल या तने से निकले दो-तीन बूंद शुद्ध रस या थोड़ा दूध मिलाकर अच्छी तरह मसलें। सभी सामग्री एक दूसरे में घुलकर बारीक मिश्रण बन जाए, तो आपका तिलक तैयार है।
तैयार तिलक के मिश्रण को किसी छोटी साफ और सूखी डिब्बी में भरकर रखें। इसे ठंडी और सूखी जगह पर सुरक्षित रखें। एक बार बना मिश्रण कई दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते नमी से बचाकर रखा जाए।
माथे पर लगाने का सही तरीका
प्रतिदिन स्नान के बाद अनामिका उंगली से थोड़ी-सी मात्रा लेकर माथे के मध्य भाग यानी आज्ञा चक्र पर लगाएं। आज्ञा चक्र को ज्ञान और अंतर्दृष्टि का केंद्र माना जाता है। तिलक लगाते समय शांत मन रखें। इसकी भीनी सुगंध पूरे दिन बनी रहती है और मन को सुकून देती है। नियमित लगाने से चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है। जबरदस्ती ज्यादा मात्रा ना लगाएं, बल्कि हल्का सा तिलक पर्याप्त होता है।
स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर लाभ
यह तिलक एरोमाथेरेपी का काम भी करता है। तुलसी और केसर की सुगंध तनाव कम करती है और मानसिक शांति देती है। आज्ञा चक्र पर लगाने से एकाग्रता बढ़ने में मदद मिलती है। व्यक्तित्व में सौम्यता और आत्मविश्वास आता है, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पूरी तरह प्राकृतिक होने के कारण यह त्वचा के लिए भी सुरक्षित है। नियमित उपयोग से आकर्षण तो बढ़ता ही है, इससे मन भी संतुलित रहता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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