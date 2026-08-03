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रुद्राक्ष खरीदते समय ना करें ये गलती! ऐसे पहचानें असली और नकली में फर्क

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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असली रुद्राक्ष कैसे पहचाने? खरीदते समय इन गलतियों से बचें। पानी में उबाल, सरसों तेल, तांबा और चमक के आसान घरेलू तरीकों से जांच करें। सही रुद्राक्ष चुनकर शिव कृपा और स्वास्थ्य लाभ पाएं।

Identify real vs fake Rudraksha
असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान

हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, इसलिए इसे धारण करना शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष की माला से जाप करने से मंत्र का फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही इसे धारण करने और इसके पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ भी मिलते हैं। लेकिन बाजार में नकली रुद्राक्ष की भरमार है, इसलिए खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है।

रुद्राक्ष का धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व

रुद्राक्ष को भगवान शिव से जुड़ा पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसकी माला से मंत्र जाप करने पर विशेष फल मिलता है। सही और असली रुद्राक्ष धारण करने से ही ये लाभ मिलते हैं इसलिए नकली से बचना बहुत जरूरी है।

बाजार में नकली रुद्राक्ष की समस्या

भारत में रुद्राक्ष की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मुनाफे के चक्कर में व्यापारी प्लास्टिक लकड़ी या फाइबर से बने नकली रुद्राक्ष बेचते हैं। ये दिखने में असली जैसे लगते हैं, इसलिए आम लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। खरीदते समय केवल दिखावे पर भरोसा ना करें। विश्वसनीय दुकान से खरीदें और जांच के तरीके जरूर अपनाएं। नकली रुद्राक्ष ना तो जाप में फल देता है और ना ही स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है।

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पानी में उबालकर जांच करें

खरीदे गए रुद्राक्ष को एक बर्तन में डालकर पानी में धीमी आंच पर उबालें। अगर पानी का रंग बदल जाए, तो समझ लें कि रुद्राक्ष नकली है। असली रुद्राक्ष पानी का रंग अधिक नहीं बदलता है। यह घरेलू तरीका नकली पहचानने में मदद करता है। उबालने के बाद रुद्राक्ष को अच्छी तरह सुखा लें और फिर से जांचें। इस प्रक्रिया से रंग और बनावट दोनों का पता चल जाता है।

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तेल और कुरेदने की जांच

एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें रुद्राक्ष डाल दें। अगर रंग छूट रहा हो, तो वह नकली है। असली रुद्राक्ष में रंग नहीं छूटता है। नुकीली चीज से हल्के हाथ से कुरेदने पर अगर रेशे निकलें, तो वह असली माना जाता है। नकली में रेशे नहीं निकलते या कृत्रिम लगते हैं। ये दोनों तरीके घर पर आसानी से किए जा सकते हैं और सही पहचान में मदद करते हैं।

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गर्म तेल में चमक जांचें

सरसों के तेल को कटोरी में गर्म करें। फिर उसमें रुद्राक्ष डालकर धीमी आंच पर दस मिनट पकने दें। गैस बंद करने के बाद अगर रुद्राक्ष ज्यादा चमकदार हो जाए, तो वह असली है। अगर धूमिल पड़ जाए, तो नकली है। असली रुद्राक्ष गर्मी में अपनी प्राकृतिक चमक बढ़ाता है। यह अंतिम परीक्षण खरीद को और पुष्ट करता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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