रुद्राक्ष खरीदते समय ना करें ये गलती! ऐसे पहचानें असली और नकली में फर्क
असली रुद्राक्ष कैसे पहचाने? खरीदते समय इन गलतियों से बचें। पानी में उबाल, सरसों तेल, तांबा और चमक के आसान घरेलू तरीकों से जांच करें। सही रुद्राक्ष चुनकर शिव कृपा और स्वास्थ्य लाभ पाएं।
हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, इसलिए इसे धारण करना शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष की माला से जाप करने से मंत्र का फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही इसे धारण करने और इसके पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ भी मिलते हैं। लेकिन बाजार में नकली रुद्राक्ष की भरमार है, इसलिए खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है।
रुद्राक्ष का धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व
रुद्राक्ष को भगवान शिव से जुड़ा पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसकी माला से मंत्र जाप करने पर विशेष फल मिलता है। सही और असली रुद्राक्ष धारण करने से ही ये लाभ मिलते हैं इसलिए नकली से बचना बहुत जरूरी है।
बाजार में नकली रुद्राक्ष की समस्या
भारत में रुद्राक्ष की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मुनाफे के चक्कर में व्यापारी प्लास्टिक लकड़ी या फाइबर से बने नकली रुद्राक्ष बेचते हैं। ये दिखने में असली जैसे लगते हैं, इसलिए आम लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं। खरीदते समय केवल दिखावे पर भरोसा ना करें। विश्वसनीय दुकान से खरीदें और जांच के तरीके जरूर अपनाएं। नकली रुद्राक्ष ना तो जाप में फल देता है और ना ही स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है।
पानी में उबालकर जांच करें
खरीदे गए रुद्राक्ष को एक बर्तन में डालकर पानी में धीमी आंच पर उबालें। अगर पानी का रंग बदल जाए, तो समझ लें कि रुद्राक्ष नकली है। असली रुद्राक्ष पानी का रंग अधिक नहीं बदलता है। यह घरेलू तरीका नकली पहचानने में मदद करता है। उबालने के बाद रुद्राक्ष को अच्छी तरह सुखा लें और फिर से जांचें। इस प्रक्रिया से रंग और बनावट दोनों का पता चल जाता है।
तेल और कुरेदने की जांच
एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें रुद्राक्ष डाल दें। अगर रंग छूट रहा हो, तो वह नकली है। असली रुद्राक्ष में रंग नहीं छूटता है। नुकीली चीज से हल्के हाथ से कुरेदने पर अगर रेशे निकलें, तो वह असली माना जाता है। नकली में रेशे नहीं निकलते या कृत्रिम लगते हैं। ये दोनों तरीके घर पर आसानी से किए जा सकते हैं और सही पहचान में मदद करते हैं।
गर्म तेल में चमक जांचें
सरसों के तेल को कटोरी में गर्म करें। फिर उसमें रुद्राक्ष डालकर धीमी आंच पर दस मिनट पकने दें। गैस बंद करने के बाद अगर रुद्राक्ष ज्यादा चमकदार हो जाए, तो वह असली है। अगर धूमिल पड़ जाए, तो नकली है। असली रुद्राक्ष गर्मी में अपनी प्राकृतिक चमक बढ़ाता है। यह अंतिम परीक्षण खरीद को और पुष्ट करता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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