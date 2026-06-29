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मन में या जोर से बोलकर... मंत्र जाप कैसे करना चाहिए? जानिए सही नियम

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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मन में या जोर से बोलकर मंत्र जाप कैसे करना चाहिए? जानिए वैखरी, उपांशु और मानसिक जाप की सही विधि और नियम। शुरुआती लोगों के लिए आसान तरीके, फायदे और गलतियों से बचने की जानकारी इस लेख में पढ़ें।

मन में या जोर से बोलकर... मंत्र जाप कैसे करना चाहिए? जानिए सही नियम

हिंदू धर्म में मंत्र जाप सिर्फ शब्द दोहराने का काम नहीं है। यह एक गहरी प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तो उसकी ध्वनि और कंपन हमारे अंदर शांति और संतुलन पैदा करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मंत्र जाप मन को स्थिर करने और तनाव कम करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है।

मंत्र जाप क्या है और इसका महत्व

मंत्र जाप का मतलब है किसी पवित्र शब्द या मंत्र को बार-बार दोहराना। ये मंत्र विशेष अक्षरों और ध्वनियों से बने होते हैं, जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा जगाते हैं। जाप करने से मन की बेचैनी कम होती है, सांस की गति संतुलित होती है और विचार शांत हो जाते हैं। नियमित जाप से ना सिर्फ मन शांत होता है, बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यह प्राचीन काल से चला आ रहा विज्ञान है, जो आज भी उतना ही कारगर है।

जोर से बोलकर जाप (वैखरी जाप)

जब हम मंत्र को तेज आवाज में बोलते हैं, तो इसे वैखरी जाप कहते हैं। इस तरीके से शुरुआत करना बहुत अच्छा होता है। बोलने से शरीर सक्रिय होता है, सांस ठीक से चलती है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। खासकर जब मन बहुत बिखरा हुआ हो या सुस्ती महसूस हो रही हो, तब जोर से जाप करने से मन जल्दी केंद्रित होता है। शुरुआती अभ्यासियों के लिए यह तरीका सबसे आसान और प्रभावी है।

धीरे-धीरे या फुसफुसाकर जाप (उपांशु जाप)

इसमें मंत्र को बहुत धीमी आवाज में या सिर्फ होंठ हिलाकर जाप किया जाता है। यहां आवाज अंदर की तरफ मुड़ जाती है। यह तरीका विचारों को शांत करने और मंत्र की गहराई को महसूस करने में मदद करता है। जोर से जाप के बाद धीरे-धीरे इस स्तर पर आना चाहिए। इससे मन की अंदरूनी उथल-पुथल कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। यह जोर से और मन में जाप के बीच का पुल का काम करता है।

पूरी तरह मन में जाप (मानसिक जाप)

यह जाप की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। इसमें ना आवाज होती है, ना होंठ हिलते हैं। सिर्फ मन के अंदर मंत्र चलता रहता है। इस अवस्था में मंत्र सीधे हमारे सूक्ष्म शरीर और चेतना पर काम करता है। नियमित अभ्यास से यह जाप पूरे दिन चलता रह सकता है, चाहे हम काम कर रहे हों या आराम कर रहे हों। यह अवस्था गहरी शांति और आंतरिक जागरूकता लाती है।

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मंत्र जाप की सही विधि

मंत्र जाप की शुरुआत हमेशा जोर से बोलकर करें। इससे शरीर और वातावरण तैयार होता है। कुछ मिनट बाद धीरे-धीरे आवाज कम करें और मन में जाप पर आ जाएं। बैठने की सही मुद्रा रखें, कमर सीधी हो, आंखें बंद करें और सांस पर ध्यान दें। रोजाना एक ही समय पर जाप करें तो आदत पड़ जाती है। शुरुआत में 5-10 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं। सबसे जरूरी है नियमितता और श्रद्धा।

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जाप के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

जाप करते समय मन को जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। विचार आएं, तो उन्हें जाने दें और फिर मंत्र पर लौट आएं। साफ-सुथरे कपड़े पहनें, शांत जगह चुनें और जाप के बाद कुछ पल शांत बैठें। मंत्र का अर्थ समझकर जाप करें, तो प्रभाव और बढ़ जाता है। रोजाना जाप करने से जीवन में शांति, एकाग्रता और सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।

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मंत्र जाप एक साधना है। सही तरीके और नियमितता से करने पर यह हमारे जीवन को गहराई और शांति दोनों देता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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