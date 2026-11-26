गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा कैसे करें?, जानें व्रत पारण विधि और चांद निकलने का समय
How to do Ganadhipa Sankashti Chaturthi Pooja: गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन विशेष तौर पर गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन स्नान, दान-पुण्य और दीपदान करने का बहुत महत्व है।
हिन्दू धर्म में गणाधिप संकष्टी चतुर्थी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवंबर के महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस साल 27 नवंबर 2026 के दिन गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन विशेष तौर पर गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है, जिससे भक्तों की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन स्नान, दान-पुण्य और दीपदान करने का बहुत महत्व है। इसलिए आइए जानते हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा-विधि, उपाय और महत्व-
गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा कैसे करें?, जानें व्रत पारण विधि और चांद निकलने का समय
गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा कैसे करें?
1- भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें
2- गणेश भगवान को पुष्प, फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं
3- तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं
4- गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें
5- ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें
6- पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें
7- चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें
8- व्रत का पारण करें
9- क्षमा प्रार्थना करें
गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण कैसे करें?
गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पारण करने के अगले दिन भी केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करें और तामसिक भोजन से परहेज करें। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी में व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया है। इस व्रत को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूर्ण माना जाता है। चंद्रोदय के बाद अपनी सुविधा के अनुसार अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें और अपनी मनोकामना के लिए पूजा अर्चना करें।
गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर चांद निकलने का टाइम
27 नवंबर को रात 08 बजकर 18 मिनट पर चंद्रोदय होगा। हालांकि, अलग-अलग शहरों में चांद निकलने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।
गणेश जी की आरती
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥
एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी।
माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥
पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा।
लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥
अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।
बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥
सूर' श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥
दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी।
कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा॥
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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