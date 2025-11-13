शाम में मंदिर की घंटी बजाना चाहिए या नहीं? जान लें घर पर संध्या आरती करने का सही तरीका

संक्षेप: शाम की पूजा को लेकर लोगों में कई तरह का कन्फ्यूजन होता है। शाम की पूजा के वक्त घंटी बजानी चाहिए या नहीं? इस सवाल को लेकर हर कोई कन्फ्यूज होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर घर पर शाम की पूजा का सही तरीका क्या है?

हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार घर में रोजाना पूजा-पाठ करना चाहिए। मान्यता के हिसाब से जिन घरों में रोज पूजा होती है, वहां सुख-समृद्धि बनी रहती है। साथ ही घर के सभी सदस्य हमेशा निरोगी और खुश रहते हैं। घर में सुबह से साथ-साथ शाम की पूजा का भी उतना ही महत्व है। शाम के समय मंदिर में पूजा करने से सारी बुरी ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। नियमित रूप से ऐसा करने से घर के अंदर कभी भी बाहर की बुरी एनर्जी दस्तक नहीं देती है। इससे आत्म शुद्धि भी होती है और घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है।

वहीं शाम की पूजा को लेकर लोगों के मन में कई तरह का कन्फ्यूज भी देखा जाता है। कुछ लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि शाम के वक्त पूजा करते हुए घंटी बजाई जाती है या नहीं? तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। साथ ही जानते हैं आखिर शाम की पूजा करने का सही तरीका क्या है?

शाम की पूजा का सही समय सूर्यास्त के बाद शाम में पूजा करना शुभ माना जाता है। शाम 6 बजे के बाद घर के मंदिर में दीया जला देना चाहिए। आप चाहें तो धूप या अगरबत्ती भी जला सकते हैं। गुरु मंत्र पढ़कर अपनी पूजा को शुरु करें। इस दौरान आप शिव मंत्र का जाप भी कर सकते हैं।

शाम में घंटी बजाएं या नहीं? शाम की पूजा के वक्त आपको ध्यान रखना है कि घंटी नहीं बजाना है। घंटी आप सुबह की पूजा में बजा सकते हैं लेकिन शाम के समय इसे नहीं छूना है। पूजा के बाद सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना मांगें।

रखें इन बातों का ध्यान पूजा के बाद रोजाना तुलसी के आगे भी दीया जलाना चाहिए। ऐसा रोजाना करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। साथ ही तुलसी माता के आशीर्वाद से घर को बुरी नजर नहीं लगती है और धन धान्य का आगमन हमेशा बना रहता है। इसके अलावा आप रोज अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीया जला सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें की पूजा वाले स्थान और जहां तुलसी रखी हुई है, वो जगह साफ सुथरी हो।