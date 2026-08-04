Palmistry: लव मैरिज हो पाएगी या नहीं? हाथ की ये रेखा खोल देती है सारे राज
क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ की कुछ खास रेखाएं और निशान शादी से जुड़े संकेत दे सकते हैं। जानें आपकी हथेली की रेखाएं क्या कहती हैं?
तमाम लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि उनकी शादी लव होगी या फिर अरैंज? कई लोग इसके लिए कुंडली दिखवाते हैं तो कई लोग हस्तरेखा शास्त्र पर भी भरोसा करते हैं। इस शास्त्र के अनुसार हाथ की कुछ रेखाएं और पर्वत किसी भी व्यक्ति के नेचर, रिलेशनशिप और शादी से जुड़े कई संकेत देते हैं। हाथ की लकीरें कई बार ऐसे संकेत दे जाती हैं जिनको समझकर जिंदगी में आगे के फैसले सही लिए जा सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आपके हाथ में लव मैरिज वाली रेखाएं हैं या नहीं तो कुछ रेखाओं और पर्वत के जरिए ये जाना जा सकता है।
हाथ की विवाह रेखा
शास्त्र के अनुसार सबसे छोटी उंगली के नीचे जो छोटी सी रेखा दिखती है वो विवाह रेखा होती है। हस्तरेखा शास्त्र में इस रेखा को शादी और रिलेशनशिप से जोड़कर देखा जाता है। अगर ये रेखा हल्की नीचे की ओर झुकी हुई हो और हृदय रेखा की ओर जाती हुई दिखे तो या फिर कोई ओर शाखा इसमें से निकलती हुई दिखे और ऊपर की ओर जाए तो माना जाता है कि इससे मनचाहा जीवनसाथी मिलता है और रिश्ता मजबूत होता जाता है।
शुक्र पर्वत का संकेत
विवाह रेखा के अलावा शुक्र पर्वत की बनावट भी संकेत दे सकती है कि शादी कैसी होगी? शुक्र पर्वत अंगूठे के ठीक नीचे होता है। माना जाता है कि इससे रिश्ते, पैसे और लग्जरी से जुड़ी चीजों का संकेत मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये हिस्सा एकदम क्लियर और उभरा हुआ है और यहां पर किसी कट का निशान ना हो तो इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा व्यक्ति दिल से हर रिश्ता निभाता है और रोमांटिक होता है। ऐसे लोगों के लिए लव मैरिज की संभावना ज्यादा रहती है।
हृदय रेखा और भाग्य रेखा के संकेत
शुक्र पर्वत और विवाह रेखा की ही तरह हृदय रेखा और भाग्य रेखा का भी बहुत महत्व है। अगर यहां से छोटी रेखाएं निकलते हुए आपकी तर्जनी उंगली की ओर जा रही हैं तो इसे सच्चे प्यार की निशानी के रूप में देखा जाता है। वहीं शास्त्र के अनुसार अगर किसी की हथेली में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत की ओर से शुरू होती है तो हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है कि ऐसे लोगों को अपने पसंद का जीवनसाथी ही मिलता है।
गुरु पर्वत का संकेत
हथेली में गुरु पर्वत भी होता है। तर्जनी उंगली के ठीक नीचे वाले हिस्से को गुरु पर्वत कहा जाता है। अगर यहां पर क्रॉस का निशान होता है तो इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर ये संकेत किसी की हथेली में है तो ऐसे लोगों रिश्ते निभाने वाला सच्चा जीवनसाथी मिलता है। इसे लव मैरिज के संकेत के रूप में भी कंसीडर किया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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रत्न शास्त्र
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