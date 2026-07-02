Vastu Tips: कैसे एक्टिवेट करें अपने घर की दक्षिण की दिशा को, इसके बिना नहीं होती सेविंग
Vastu Tips in hindi:अपने घर की दक्षिण दिशा को कैसे एक्टिवेट करें। इसको लेकर आपको वास्तु के नियमों को जानना जरूरी है। यहां हम आपको इससे जुड़े वास्तु टिप्स बता रहे हैं।,
यदि दक्षिण दिशा खुली हुई हो, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या वास्तु को लेकर आपके मन में भी ऐसा सवाल आया है। दरअसल वास्तु में दक्षिण दिशा का बहुत महत्व है। यह फायर की जगह है, वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा खुली रखना हानिकारक होता है। यह दिशा खुली नहीं होनी चाहिए। यहां हम आपको वास्तु केअनुसार बताएंगे कि इस दिशा को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इस दिशा को खुला छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ में क्या दिक्कतें आती हैं।घर की दक्षिण को खाली छोड़ने का नुकसान
● इसके खुले होने से परिवार के मुखिया के निर्णयों में बहुत अस्थिरता रहती है। वो सही से फैसले नहीं ले पाता है, अपने कईफैसलों के कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुखिया को ठोस एवं स्पष्ट निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
● ऐसे भवन में रहने वाले लोगों को बार-बार बाधाओं का अनुभव होता रहता है। परिवार के लोगों के काम में अड़चने आती हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में परेशानी खत्म नहीं होती। कैसे बदलेगा वक्त,ज्योतिष से पूछें
● ऐसे भवन में रहने वाले लोगों के खर्चों में वृद्धि बनी रहती है। इनकम से ज्यादा आपका खर्च बढ़ सकता है। आपके लिए चीजें खराब हो सकती हैं। खर्च बढ़ने से आप धन को कभी सेव नहीं कर पाएंगे। इससे आपकी सेविंग प्रभावित होती है, जो आपके लिए आर्थिक स्थिति अच्छी करने में बाधक है।
● जीवन में आसानी से धन नहीं जुड़ पाता। धन संचय में कठिनाई होती है। जो पैसा आता है वैसे ही खर्च हो जाता है।
कैसे एक्टिवेट करें अपने घर की दक्षिण की दिशा को
दक्षिण दिशा में आप अपने घर का बेडरुम बना सकते हैं, इससे आपके घर में शांति आती है?आपके घर का कुंकिंग एरिया इस दिशा में हो सकता है, क्योंकि ये फायर एलीमेंट है। इस दिशा में आप हल्की चीजों को ना रखें, आपको इस दिशा में हैवी चीजों को रखना चाहिए, जैसे अलमारी, कैबिनेट्स आदि। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
क्या ना करें?
इस दिशा को खाली ना छोड़े, इसलिए इस दिशा में बालकनी, गार्डन ना बनवाएं । इससे आपको दिक्कत होगी। यह फायर एलीमेंट है तो इस दिशा में पूल, पानी की टंकी आदि ना रखें। पानी से जड़ी कोई चीज इस दिशा में नहीं होनी चाहिए।इस दिशा में घर का मुख्य दरवाजा भी नहीं बनाना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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