आपकी कुंडली में कैसे बनते हैं राजयोग, कुछ राजयोगों की स्थिति जानें
कुंडली में राजयोग, कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं। इसके लिए कुंडली में कैसे ग्रह होने चाहिए, यहां हम इसके बारे में काफी जानकारी देंगे।
आपकी कुंडली में कैसे बनते हैं राजयोग, इसके लिए अधिकतर लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं? बहुत तरीके से राजयोग बनता है और आपकी लाइफ में उस राजयोग का असर भी होता है। हर राजयोग एक जैसा फल नहीं देता है, लेकिन राजयोग में व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी होती है। बुधादित्य राजयोग, पंचमहापुरुष राजयोग आदि कई राजयोग के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन इन राजयोग के बारे में भी आपको जानना चाहिए, जो आमतौर पर कुछ कुंडलियों में पाए जाते हैं।
कैसे मिलेंगे धन प्राप्ति के योग
अगर आपकी कुंडली में अगर लग्न पद और चन्द्र के साथ कोई उच्च ग्रह हो, उसमे गुरु-शुक्रं का हो ओर पापग्रह कृत अर्गला योग हो तो ऐसी स्थिति को राजयोग कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में पदस्थान मे चन्द्रमा हो, उससे दूसरे गुरु हो तो निश्चय ही राजयोग होता है। अगर आफकी कुंडली में चन्द्रमा, गुरु वा शुक्र मे कोई अपनी उच्चराशि का बल पा रहा है तो ह और दूसरे भाव में बैठा है तो आपको धन मिलेगा। लक्ष्मी प्राप्ति के पूरे चांस आपको मिल सकते हैं।
शुक्र और चंद्रमा से राजयोग
कारकांश और पांचवें भाव मे अगर शुक्र बैठा हो और शुक्र-चन्द्रमा की युत दृष्ट, लग्न और आरुढ़ लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। अपनी राशि, नवांश, द्रेष्काण मे सूर्य आदि ग्रह होकर लग्न वा सप्तम को देखें तो राजयोग होताः है। पूर्णदृष्टि हो तो पूर्णराजयोग का फल उस जातक को मिलता है, अगर आधी दृष्टि होते आधा फळ, पादद्ष्टि हो तो चौथाई राजयोग होता है।
किस योग में व्यक्ति धनी होता है, मेधावी, गुणी
चन्द्रमा से केन्द्र में गुरु हो तो गजकेसरी योग होता है ओर चन्द्रमा नीच-अस्तादि में हुए शुक्र, गुरु ओर बुध से देखा जाता हो तो गजकेसरी योग बनता है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। कई बार ग्रहों के राशियों के बदलाव से यह योग बनता है। कहा जाता है कि इस योग में अगर किसी का जन्म हो तो पुरुष धनी होता है, मेधावी, गुणी एवं राजा का प्रिय करने वाला होता है। इसके अलावा अगर जन्मलग्न से वा चन्द्रमा से दशम स्थान मे केबल शुभग्रह हों तो अमला योग होता है। जब तक चन्द्रमाआकाश में रहेगा तब तक रहती है ओर वह राजा से पूज्य, महाभोगी दाता ओर बंधुओं का प्रिय होता है । (वृहतपाराशर होरा शास्त्र)
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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