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Ganesh Ji Vahan Story: मूषक कैसे बना भगवान गणेश का सवारी? असुर गजमुख से जुड़ी है इसकी पौराणिक कथा

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Ganesh Ji Vahan Story: भगवान गणेश के वाहन मूषक की रोचक पौराणिक कथा। जानें असुर गजमुख कैसे गणेश जी का वाहन बना। गणेश जी और मूषक वाहन से जुड़ी पूरी कहानी।

Ganesh Ji Vahan Story: मूषक कैसे बना भगवान गणेश का सवारी? असुर गजमुख से जुड़ी है इसकी पौराणिक कथा

भगवान गणेश के वाहन मूषक (चूहे) की कहानी हिंदू पुराणों में बहुत रोचक और शिक्षाप्रद है। यह कथा केवल एक असुर के परिवर्तन की नहीं, बल्कि अहंकार के नाश और भक्ति की जीत की भी मिसाल है। गजमुख नामक शक्तिशाली असुर से शुरू हुई यह कहानी अंत में गणेश जी के प्रिय वाहन के रूप में समाप्त होती है।

गजमुख असुर की तपस्या और वरदान

पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में गजमुख नाम का एक शक्तिशाली असुर था। वह राजा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वह और अधिक शक्ति, धन और देवताओं पर विजय चाहता था। इस उद्देश्य से उसने अपना राज्य त्याग दिया और गहन जंगलों में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक बिना अन्न-जल ग्रहण किए तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे दिव्य शक्तियां प्रदान कीं। शिवजी ने यह भी वरदान दिया कि कोई शस्त्र उसे मार नहीं सकेगा।

अहंकार का बढ़ना और देवताओं पर आतंक

वरदान मिलने के बाद गजमुख का अहंकार असीम हो गया। वह देवताओं पर हमला करने लगा और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा से रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने विघ्नहर्ता गणेश जी को इस असुर का अंत करने के लिए भेजा।

गणेश जी और गजमुख का भयंकर युद्ध

भगवान गणेश और गजमुख के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। गजमुख ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन गणेश जी की दिव्य शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। गणेश जी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जब गजमुख समझ गया कि वह युद्ध में हार रहा है, तो उसने एक चाल चली। वह स्वयं को एक विशाल मूषक यानी चूहे में बदल लिया और गणेश जी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा।

मूषक बना गणेश जी का वाहन

जैसे ही विशाल मूषक गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी उसकी पीठ पर सवार हो गए। गजमुख अब भाग नहीं पाया। गणेश जी ने उसे आज्ञा दी कि अब से वह उनका वाहन बनेगा। गजमुख का अहंकार पूरी तरह टूट गया। वह गणेश जी के चरणों में समर्पित हो गया और उनका आज्ञाकारी सेवक बन गया।

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अहंकार का अंत और भक्ति की जीत

इस घटना के बाद गजमुख का नाम मूषक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह गणेश जी का प्रिय वाहन और भक्त बन गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत भगवान की भक्ति में समर्पण से होता है। गजमुख जैसे शक्तिशाली असुर का रूपांतरण गणेश जी की महानता को दर्शाता है।

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मूषक वाहन का प्रतीकात्मक अर्थ

गणेश जी का मूषक वाहन कई गहरे प्रतीकों को दर्शाता है। चूहा तेजी से कहीं भी पहुंचने, छोटी-छोटी जगहों से गुजरने और बाधाओं को पार करने का प्रतीक है। गणेश जी मूषक पर सवार होकर यह संदेश देते हैं कि बुद्धि और विवेक की मदद से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। साथ ही यह भी दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों को अहंकार से मुक्त कर उन्हें सही मार्ग पर ले आते हैं।

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यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को नष्ट कर सकता है, लेकिन समर्पण और भक्ति उसे ऊंचाई पर ले जाती है। गणेश जी के वाहन मूषक की कहानी आज भी प्रासंगिक है और हमें अहंकार त्यागकर भक्ति मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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