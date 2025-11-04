Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़how many diyas to light on dev deepawali dev diwali par kitne diye jalaye
Dev Deepawali 2025: देव दीपावली पर घर में जलाएं इतने दीए, इन जगहों पर गलती से भी ना रहने दें अंधेरा

Dev Deepawali 2025: देव दीपावली पर घर में जलाएं इतने दीए, इन जगहों पर गलती से भी ना रहने दें अंधेरा

संक्षेप: Dev Diwali 2025: देव दीपावली के शुभ मौके पर अगर आप गंगा घाट नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही इसे मना सकते हैं। नीचे विस्तार से जानिए कि आखिर इसे क्यों मनाते हैं और इस दिन घर में कितने दीए जलाना शुभ माना जाता है? साथ ही जानिए देव दीपावली पर कहां-कहां दीया जलाना शुभ होता है?

Tue, 4 Nov 2025 11:01 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dev Deepawali 2025: देव दीपावली की तैयारियां जोरों-शोरों पर हैं। खासकर की उत्तर प्रदेश के शहर और शिव की नगरी कहे जाने वाले बनारस में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हर साल देव दीपावली पर लाखों लोग बनारस आते हैं और यहां होने वाली पूजा के साक्षी बनते हैं। बता दें कि हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ही देव दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस खास दिन पर भगवान शिव के साथ-साथ भगवान विष्णु जी की पूजा होती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस साल देव दीपावली 5 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन अगर शुभ मुहूर्त में गंगा घाट पर दीपदान किया जाए, तो इसके कई लाभ मिलते हैं। अगर आप गंगा तट पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही देव दीपावली मना सकते हैं। तो ऐसे में जानते हैं कि देव दीपावली पर घर में कितने दीए जलाना शुभ माना जाता है। साथ ही जानिए कि देव दीपावली पर घर के किन-किन हिस्सों में दीया जरूर जलाना चाहिए?

क्यों मनाते हैं देव दीपावली?

धार्मिक मान्यता के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। इस खुशी में सभी देवी-देवताओं ने धरती पर आगमन किया। यहां आते ही सबने मिलकर दीए जलाए थे। इसी वजह के इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे दुख मिट जाते हैं।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: घर में पोछा लगाते वक्त रखें इन बातों का खास ध्यान

घर में जलाएं इतने दीए

देव दीपावली पर अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने मन चाहे उतने दिए जलाए जा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान विषम संख्या जैसे 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 101 की संख्या में ही दीए जलें।

इन जगहों पर ना रखें अंधेरा

देव दीपावली के दिन घर में दीए जलाना शुभ मानते हैं। वहीं घर में कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां देव दीपावली के दिन अंधेरा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर दीए रख दें। इसके बाद घर के आंगन में दीया जरूर जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि घर का ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) देव दीपावली के दिन अंधेरे में ना रहें। इसी स्थान पर देवी-देवताओं का वास होता है। ऐसे में देव दीपावली पर यहां दीया जरूर जलाएं। वहीं तुलसी के पौधे के पास दीया जलाना शुभ माना जाता है। साथ ही रसोई घर में ऐसी जगह पर दीया जलाएं जहां पर पानी का स्थान हो। मान्यता है कि देव दीपावली पर घर में दीया जलाया जाए तो धन-धान्य की कमी कभी नहीं रहती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Dev Diwali Dev Deepawali
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने