Story of Laddu Gopal Name: जानें भगवान श्रीकृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। पढ़ें संत कुंभनदास और उनके अबोध बालक रघुनंदन की वह भावुक कथा, जब भक्त के बुलाने पर स्वयं भोग खाने आ गए थे कान्हा।

भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। घरों और मंदिरों में भक्त उन्हें छोटे बच्चे की तरह प्रेम से रखते हैं। उनके स्नान, वस्त्र, भोजन और विश्राम तक का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाल कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? इस नाम के पीछे एक बेहद भावुक और भक्तिभाव से भरी कथा प्रचलित है। मान्यता है कि एक छोटे बालक की सच्ची पुकार सुनकर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं भोग खाने पहुंच गए थे। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में।

कौन थे कुंभनदास, जिनके घर प्रकट हुए कान्हा? प्रचलित कथा के अनुसार, कुंभनदास नाम के एक कृष्ण भक्त थे। उनके मन में भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। वे अपने ठाकुर जी की सेवा को जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे। उनके घर में भगवान की एक छोटी प्रतिमा थी, जिसकी वे रोज पूजा करते और भोग लगाते थे। कुंभनदास का एक छोटा बेटा भी था, जिसका नाम रघुनंदन था। पिता को भगवान की सेवा करते देखकर रघुनंदन के मन में भी ठाकुर जी के प्रति गहरा प्रेम पैदा हो गया था। वह भी अपने पिता की तरह भगवान को परिवार का सदस्य समझता था।

भागवत कथा के लिए वृंदावन गए कुंभनदास एक दिन कुंभनदास को वृंदावन में भागवत कथा सुनाने का निमंत्रण मिला। पहले तो उन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वे अपने ठाकुर जी को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन लोगों के बार-बार आग्रह करने पर वे तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने भगवान के भोग की पूरी व्यवस्था कर दी। इसके बाद अपने बेटे रघुनंदन को समझाया कि उनकी अनुपस्थिति में वह ठाकुर जी को समय पर भोजन का भोग लगा दे। पिता की बात सुनकर रघुनंदन ने भी पूरी जिम्मेदारी से भगवान की सेवा करने का वचन दिया। उसे विश्वास था कि वह अपने ठाकुर जी को भूखा नहीं रहने देगा।

रघुनंदन की पुकार सुनकर भोग खाने आए भगवान कुंभनदास के जाने के बाद रघुनंदन ने भोजन की थाली तैयार की और भगवान के सामने रख दी। उसने ठाकुर जी से आग्रह किया कि वे आकर भोजन ग्रहण करें। लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी थाली वैसी ही रखी रही। बालक को लगा कि भगवान शायद उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। वह रोने लगा और बार-बार कान्हा को पुकारने लगा। रघुनंदन की निश्छल पुकार सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और सामने आकर भोजन करने लगे। यह देखकर रघुनंदन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसके ठाकुर जी ने सचमुच उसकी बात मान ली है।

कुंभनदास ने छिपकर देखा भगवान का बाल स्वरूप जब कुंभनदास घर लौटे तो उन्होंने बेटे से प्रसाद मांगा। रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी सारा भोजन खा गए। कुंभनदास को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बच्चे ने खुद ही भोजन कर लिया होगा। कुछ समय बाद जब ऐसा दोबारा हुआ, तो उन्होंने सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने थाली में लड्डू रखे और छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने पहले की तरह भगवान को पुकारा। तभी कान्हा बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। यह दृश्य देखकर कुंभनदास भावविभोर हो गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े।

ऐसे पड़ा भगवान का नाम लड्डू गोपाल कथा के अनुसार, कुंभनदास को सामने देखकर भगवान श्रीकृष्ण का बाल स्वरूप उसी मुद्रा में स्थिर हो गया। उस समय उनके एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ लड्डू को मुंह तक ले जा रहा था। भगवान के इसी मनमोहक रूप को देखकर भक्त उन्हें लड्डू गोपाल कहने लगे। मान्यता है कि रघुनंदन की निष्कपट भक्ति के कारण भगवान ने स्वयं बाल रूप में भोग स्वीकार किया था। तभी से हाथ में लड्डू लिए बाल कृष्ण के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। भक्त आज भी उन्हें अपने घर का नन्हा सदस्य मानकर प्रेम और श्रद्धा से सेवा करते हैं।

संत कुंभनदास और उनके पुत्र रघुनंदन की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल बाहरी आडंबरों के नहीं, बल्कि निश्छल प्रेम और सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं। जब कोई भक्त निष्कपट भाव से प्रभु को पुकारता है, तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं।