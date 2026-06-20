घर के मंदिर में कितनी देर बजानी चाहिए घंटी? जान लें सही नियम
Puja Rules: घर के मंदिर में घंटी बजाते हैं? जानिए पूजा के समय घंटी कितनी देर तक बजानी चाहिए और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी भी जानें।
हिंदू धर्म में नियमित रूप से पूजा-पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दौरान घंटी बजाने की परंपरा है जोकि बहुत पुरानी है। आमतौर पर हर घर के मंदिर में घंटी जरूर रखी जाती है। पूजा शुरू करते समय आरती के दौरान या भगवान को भोग लगाते समय लोग घंटी बजाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि घंटी की आवाज से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसा भी माना जाता है कि इसके जरिए भगवान को आगमन का संदेश दिया जाता है। हालांकि कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर घर के मंदिर में घंटी कितनी देर तक बजानी चाहिए? क्या इसे लंबे समय तक बजाना चाहिए या सिर्फ कुछ सेंकड के लिए ही ये काम करना चाहिए?
क्यों बजाते हैं घंटी
धार्मिक मान्यता है कि घंटी की आवाज से मन एकाग्र होता है। दरअसल पूजा के दौरान अगर मन इधर-उधर भटकता है तो ऐसे में घंटी की आवाज से ध्यान भगवान की ओर लगता है। यही वजह है कि पूजा के दौरान घंटी बजाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। वहीं इसे भगवान को पूजा के लिए जाग्रत करने के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। साथ ही इसकी आवाज से घर में मौजूद नेगेटिविटी को बाहर भगाने में भी मदद मिलती है। कहा जाता है कि इसकी ध्वनि से घर में मौजूद बुरी से बुरी एनर्जी बाहर की ओर भागती है।
कितनी देर बजाएं घंटी
धार्मिक मान्यता के हिसाब से घंटी को बहुत देर तक लगातार बजाने की जरूरत नहीं होती है। पूजा के दौरान कुछ पल के लिए घंटी बजाना शुभ माना जाता है। जब भी आप भगवान को भोग लगाएं घंटी तभी बजानी चाहिए। धार्मिक नियम के हिसाब से इस दौरान 1, 3 या फिर 5 बार घंटी बजानी चाहिए। आमतौर पर 5 बार घंटी बजाना शुभ माना जाता है। इसे हमेशा भक्ति भावना के साथ ही बजाना चाहिए।
घंटी बजाते हुए रखें इन बातों का ध्यान
1. घंटी बजाते समय मन शांत और पॉजिटिव होना चाहिए।
2. घंटी बहुत तेज आवाज में या फिर बार-बार बजाने से बचना चाहिए।
3. पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हमारा मन शांत रहें और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। ऐसें में घंटी को इसी भावना के साथ ही बजाने की कोशिश करनी चाहिए।
4. अगर आप घर में नियमित रूप से पूजा करते हैं तो हमेशा नियम के हिसाब से श्रद्धा के साथ घंटी जरूर बजाएं।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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