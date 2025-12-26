कैसा है आपका भाग्य, आप कितने भाग्यशाली हैं, बस इस भाव को अपनी जन्मकुंडली में देखें

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़how is your fortune who will make you lucky you will check this bhav in your Horoscope
संक्षेप:

Dec 26, 2025 08:06 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपको अपनी कुंडली में ये पता लगाना हो कि आप कितने भाग्यशाली हैं, तो आपको अपनी कुंडली में नौवां स्थान देखना चाहिए। इस नौवें स्थान में नवम भाव को भाग्य, धन संपत्ति का भाव कहा जाता है । अगर आपको अपनी लाइफ में भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और आध्यात्मिक झुकाव की स्थिति देखनी हो तो आपको नौवां भाव देखना चाहिए। नवम भाव के स्वामी को नवमेश या भाग्येश कहते हैं। इस घर में आपको देखना है कौन सा ग्रह बैठा है। अगर शुभ ग्रह, जैसे गुरु, बुध और शुक्र हैं, तो समझ लें कि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई पापी ग्रह जैसे राहु, केतु बैठा है तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कोई पाप ग्रह नीच राशि में स्थित या शत्रु राशि में स्थित अथवा अस्त होकर भाग्य भाव में बैठे, तो व्यक्ति के यश, धन की हानि होती है। इसलिए कुंडली में इस स्थान को देखकर आप भाग्य के स्थान के बारे में जान सकते हैं। खासकर महिलाओं में इसे खास तौर पर देखा जाता है। इस भाव में आपके पिछले जन्म का फल भी होता है, जिससे आप भाग्य अच्छा या बुरा होता है। आइए जानें इस भाव में कौन बैठा है, जिससे आप भाग्यशाली बनते हैं?

किस ग्रह के कारण भाग्य होगा बलवान
नवम भाव शुभ राशि युक्त शुभ ग्रह था शुभ दृष्टि हो तथा केन्द्र या त्रिकोण में नवमेश हो वो यह योग आपको लाइफ में भाग्योदय कराने वाला हो सकता है| अगर कुंडली में सूर्य या गुरु की श्रेष्ठ स्थिति हो ओर लग्न भाव भी प्रबल हो तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। अगर सूर्य की स्थिति नवम्‌ भाव में स्वराशिस्थ, उच्च राशिस्थ, शुभ यक्त तथा शुभ दृष्टि हो तो जातक घन से अधिक संपत्ति मिलती है और भाग्यवान बलवान होता है।

अगर मिथुन या कन्या राशि पर नवम भावस्थ सूर्य की स्थिति हो तो ऐसे लोगों को धन संतान की प्राप्ति होत्ती है । अगर आपकी कुंडली के नौवें भाव में भावस्थ चन्द्रमा स्वगृही, उच्चगही, शभ युक्त आदि हो तो लोगों को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए आपको अचानक कहीं से पैसा मिल सकता है। अगर यदि नवम भाव में बुध की स्थिति स्वराशि पर या उच्च राशि पर है तो यह योग जातक को धन और संतान दोनों ओर से ही भाग्य वान बनाता है। अगर कर्क राशि पर बूृध नवमस्थ हो तो धन के एक नहीं कई सोर्स बनते हैं तथा आपको अचानक पैसा मिलता है।

किन लोगों को होती है दिक्कत
वृषभ या तुला राशि पर नवम मंगल का होना पिता की मृत्यु का सूचक है । ऐसा लोग बुरी संगत में पड़ कर पिता के पैसों को बर्बाद कर देता है। यदि नवमस्थ मंगल कर्क राशि पर है तो यह योग देशाटन में दुःख प्रदान करने वाला हो। ऐसे लोगों को संतान नहीं होती है। देवता और गरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

