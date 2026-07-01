कैसे पता चलेगा कि पुखराज आपको सूट नहीं कर रहा है?
Yellow Sapphire Pukhraj: पु्खराज पहनने के भी नियम हैं और इसको लेकर कुछ सावधानी भी हैं, अगर ये सब पूरी करने के बाद भी आपको पुखराज सूट नहीं कर रहा है तो आप कैसे जानेंगे कि पुखराज पहनने के बाद आपको क्या असर नहीं हो रहा।
ज्योतिष की दृष्टि से पुखराज गुरु ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है। वैदिक ज्योतिष में पीला पुखराज को बेहद शुभ और प्रभावशाली रत्न माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की कृपा अगर पानी है तो इस रत्न को पहनना चाहिए। धनु और मीन राशि के लोगों को पुखराज पहनना शुभ होता है, क्योंकि इस राशि के स्वामी के खुद गुरु हैं। इसके अलावा जिन ग्रहों से गुरु की नहीं बनती है, उस राशि के लोगों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए, इससे आपको लाभ नहीं होगा। यहां हम आपको बताएंगे कि पुखराज
पुखराज को पहनने का क्या है नियम?
आपको बता दें कि पुखराज को गुरुवार के दिन गुरु मंत्र का जाप करके ही धारण करना चाहिए। इसे खास तौर पर सोने की अंगुठी में जड़वाकर धारण करना चाहिए। पीला पुखराज पहनने के नियम भी पता होने चाहिए पीला पुखराज पहनने के लिए गुरुवार का दिन शुभ माना जाता है। इससे पहले इसे रात भर पंचामृत में डूबोकर रख दें। इससे उसका शुद्धिकरण होगा। गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, घी में डाल कर इसे सारी रखने से इसकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इस दिन स्नान करने के बाद मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा में बैठें और गुरु की माला का जाप करें। कम से कम 108 जाप करना जरूरी है। इसके बाद की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद अंगूठी पर हल्दी से टीका करें, पीले फूल अर्पित करें।ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः" मंत्र का जप करते हुए दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में पहनें। इसके बाद दान के लिए भी कुछ ना कुछ निकालना चाहिए।
पुखराज के पहनने से क्या लाभ मिलता है?
पुखराज समृद्धि, स्वास्थ्य, दानशीलता, सांसारिक सुख दीर्घायुष्य आदि प्रदान करता है। इस प्रकार का पुखराज क्षयरोग नाशक, कीति, पराक्रम, सुख, आयु ए सम्पत्ति का वर्धक बताया गया है। पुखराज के धारण करने से रात को डर नहीं लगता; कायरता समाप्त हो जाती है; बुद्धि को तो यह बढ़ाता ही है, साथ ही क्रोध को भी शांत करता है यह आकस्मिक मृत्यु की आशंका को दूर कर देता है।
क्या पुखराज आपके लिए सही नहीं, कैसे लगाएं पता?
पु्खराज पहनने के भी नियम हैं और इसको लेकर कुछ सावधानी भी हैं, इसके अलावा अगर आपने सही पुखराज नहीं खरीदा है तो भी आपको ये वो लाभ नहीं देगा। दरअसल पुखराज पहनने के बाद आपको आर्थिक तौर पर लाभ होगा। आपको आयु में लाभ होगा। कुल मिलाकर धन, शिक्षा, करियर में आपको लाभ मिलता है, बुद्धि और फैसले लेने की क्षमता अच्छी होती है। अगर आपका पुखराज सही नहीं है तो आपको इन चीजों में लाभ नहीं होगा। आपके लिए इससे दिक्कतें होंगी। आपको पेट की दिक्कतें शुरू हो रही हैं और विवाह से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं तो आपको पुखराज लाभ नहीं दे रहा है।
कैसा पुखराज है सही?
पीली कांति वाला, हाथ में लेने पर वजनी लगता है, ऐसा पु्खराज सही माना जाता है। इसके अलावा सुन्दर रंग का, शुद्ध, पारदर्शी, धब्बों से रहित, बड़ा दाना, मुलायम, पीली कनेर या चंपा या अमलतास के फूल के समान पीतवर्ण, स्पर्श में चिकना, छिद्ररहित और चमकदार पुख- राज श्रेठ और शुभ माना जाता है। इसलिए हमें ऐसा ही पु्खराज खरीदना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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