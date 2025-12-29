चांदी की अंगूठी कैसे और किस हाथ में पहननी चाहिए? जानिए नियम और फायदे

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र में हर एक धातु का किसी ना किसी ग्रह और देवी-देवता से संबंध रहता है। इन्हीं में से एक धातु है चांदी। ज्योतिष शास्त्र में चांदी की अंगूठी पहनने के कई लाभ मिलते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे पहनने के नियम बताए हैं। चलिए जानते हैं कि इसकी अंगूठी कैसे और किस हाथ में पहननी चाहिए?

ज्योतिष शास्त्र में हर एक धातु का किसी ना किसी ग्रह और देवी-देवता से संबंध रहता है। इन्हीं में से एक धातु है चांदी। ज्योतिष शास्त्र में चांदी की अंगूठी पहनने के कई लाभ मिलते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे पहनने के नियम बताए हैं। चलिए जानते हैं कि इसकी अंगूठी कैसे और किस हाथ में पहननी चाहिए?

चांदी का महत्व

चांदी की धातु का एक खास ग्रह से गहरा संबंध होता है। चांदी का संबंध शुक्र और चंद्रमा ग्रह के साथ है। चंद्रमा मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और सकारात्मकता का कारक है। इसे पहनने से मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माना जाता है किस चांदी भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुई है, इसलिए जहां चांदी होती है, वहां धन वैभव और संपन्नता आती है।

किस हाथ में पहनना चाहिए

ज्योतिषियों की मानें, तो चांदी की अंगूठी को बाएं हाथ की कनिष्ठा (छोटी अंगुली) में पहनने की सलाह देते हैं। बायां हाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाएं हाथ को ग्रहण करने वाला (रीसेप्टिव) हाथ माना जाता है। वहीं, दाएं हाथ को सक्रियता का प्रतीक माना जाता है। बायां हाथ मानसिक और भावनात्मक लाभ के लिए उपयुक्त है।

किस राशि वालों को पहननी चाहिए

धार्मिक मान्यता है कि चांदी की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वृषभ और तुला राशि के जातक भी चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को गलती से भी चांदी का छल्ला धारण नहीं करना चाहिए।

किस दिन पहनें

शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जातक को चांदी की अंगूठी सोमवार और शुक्रवार पहनना चाहिए। ऐसा करने से दांपत्य जीवन मधुरता आती है। वहीं, चांदी के छल्ले को अंगूठे में धारण करना चाहिए. कहा जाता है कि अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है, जिससे शुक्र को मजबूती मिलती है। महिलाएं जहां बाएं हाथ में और पुरुषों को दाएं हाथ में धारण करना चाहिए। हालांकि, ध्यान रहे कि शनिवार के दिन इसे न पहनें।

पहनने की विधि

चांदी की अंगूठी पहनने से पहले सात्विक आहार लें और ध्यान करें। अंगूठी को गंगाजल, दूध और कच्चे चावल से शुद्ध करें। चांदी की अंगूठी को गलती से किसी अन्य धातु से बदलें नहीं। ध्यान रखें कि पहनने से पहले अपनी कुंडली की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति के बारे में किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करें।

फायदे

चांदी की अंगूठी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ज्योतिष के अनुसार, यह कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करती है, जिससे मानसिक संतुलन और जीवन में स्थिरता आती है।