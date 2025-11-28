Yearly Numerology 2026 : साल 2026 मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिर्विद से जानें

संक्षेप: Numerology Number Yearly Numerology 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जानें मूलांक 1 वालों के लिए साल 2026 में करियर एजुकेशन, आर्थिक, लवलाइफ और हेल्थ कैसी रहेगी।

एक मूलांक में जन्म लेने वाले लोगों के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य, मनोबल, धन, पराक्रम, सुख, संतान, विद्या अध्ययन, दांपत्य जीवन, नौकरी, व्यवसाय के लिए कुछ नया एवं विशेष परिवर्तन लेकर आने वाला है। वर्ष 2026 का मूलांक 1 होता है। 1 अंक का स्वामी सूर्य को माना गया है। सूर्य को आत्मा, धैर्य, ऊर्जा, नेतृत्व, सरकारी तंत्र, पिता, प्रभुत्व एवं वर्चस्व का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में वर्ष 2026 एक मूलांक वाले लोगों के लिए सकारात्मक परिवर्तन स्थापित करने वाला है क्योंकि वर्ष का भी मूलांक एक होने के कारण एक मूलांक में जन्मे लोगों के लिए यह वर्ष विशेष परिवर्तन वाला एवं उपलब्धि प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में 1 मूलांक के लोग अर्थात जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 दिनांक को हुआ है। उन लोगो के लिए वर्ष 2026 में निश्चित तौर पर कुछ सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में दिखाई देगा।

मूलांक-1 वालों के लिए साल 2026 हेल्थ के नजरिए से कैसा रहेगा

स्वास्थ्य एवं मनोबल के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो इस वर्ष 1 मूलांक वाले लोगो मे एवं नयी जोश नई ऊर्जा दिखाई देगी । वर्ष 2026 में एक मूलांक के लोगों का आत्म बल मजबूत व उत्साह पूर्ण बना रहेगा। स्वास्थ्य का साथ भी अपने कार्यक्षेत्र में मिलता दिखाई देगा। परंतु असंतुलित खानपान के प्रभाव से पेट में गैस, पाइल्स एवं ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ सकती है। आंखों की समस्या भी इस वर्ष परेशान कर सकती है। रक्तचाप एवं स्नायु निर्बलता के कारण भी कार्यों में व्यवधान हो सकता है। अतः खान-पान का विशेष तौर पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर महीना शुभ फल प्रदायक रहेगा। जबकि अप्रैल, जून, व जुलाई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है।

मूलांक-1 वालों के लिए साल 2026 आर्थिक स्थिति के नजरिए से कैसा रहेगा करियर, सफलता, व्यवसाय, धन एवं नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक मूलांक के लोगों के लिए यह वर्ष अचानक सफलता एवं धन लाभ प्रदान करने के साथ साथ आय के नए स्रोत बनाने वाला साबित हो सकता है। यदि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा महादशा अच्छी है तो निश्चित तौर पर या वर्ष विशेष सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। बौद्धिक बल के आधार पर आय के नये साधन स्थापित हो सकते है। व्यापार एवं व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के लिए यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। वे लोग जो सरकारी तंत्र, प्रशासनिक सेवा, सेना या सैन्य तंत्र, राजनीति के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते है उनको विशेष सफलता मिल सकता है। साथ ही यदि इन क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो इस वर्ष विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। उनके लिए या वर्ष विशेष रूप से लाभदायक होगा। बौद्धिक एवं आत्मिक क्षमता के आधार पर नए कार्य एवं नए मार्ग प्राप्त कर पाएंगे । नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। चिकित्सा, स्पोर्ट्स, राजदूत का पद, प्रशासन, श्रमिक विभाग से जुड़कर कार्य करने से विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। करियर, धन तथा नौकरी, व्यवसाय के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना सकारात्मक फल प्रदायक होगा तथा अप्रैल जून व जुलाई प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है। गृह एवं वाहन सुख के दृष्टिकोण से यह वर्ष प्रगति वाला ही साबित होगा। वाहन पर खर्च की स्थिति बन सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में प्रगति हो सकता है। गृह निर्माण करना चाहते हैं तो सरलता से सफलता मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सामान्य चिंता बनी रह सकती है। तथा अचानक खर्च बढ़ सकता है।

मूलांक-1 वालों के लिए साल 2026 करियर के नजरिए से कैसा रहेगा

अध्ययन डिग्री एवं संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष उत्तम सफलता प्रदान करने वाला होगा। अध्ययन अध्यापन में चल रहे अवरोध समाप्त हो जाएंगे। परिश्रम के बल पर प्रतियोगी परीक्षाओं विशेष कर प्रशासनिक सेवाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता के आधारपर भी अच्छे सफलता देखने को मिल सकती है। नई डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान के स्वास्थ्य, प्रगति एवं प्रसन्नता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान सुख में वृद्धि की स्थिति बन सकती है।

मूलांक-1 वालों के लिए साल 2026 लवलाइफ के नजरिए से कैसा रहेगा दांपत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों के लिए वर्ष सामान्य सफलता प्रदायक हीं होगा। क्योंकि इस वर्ष प्रगति एवं परिवर्तन से साथ साथ आपके व्यवहार में तीव्रता एवं कठोरता में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। इस कारण से दांपत्य जीवन की मधुरता में कमी आ सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर सामान्य चिंता संभव है। प्रेम संबंधों में अचानक विवाद या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है साथ ही कार्यों में व्यस्तता के कारण सामान्य अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। यद्यपि की विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण भी बढ़ेगा।